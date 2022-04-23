https://arabic.sputniknews.com/20220423/مخرج-كندي-يعرض-صورة-لحصوات-كليته-للبيع-في-مزاد-1061528093.html
مخرج كندي يعرض صورة لحصوات كليته للبيع في مزاد
مخرج كندي يعرض صورة لحصوات كليته للبيع في مزاد
عرض المخرج الكندي، ديفيد كروننبرغ، صورة لحصوات كليته للبيع في المزاد على أنها عمل فني بنموذج "NFT"، وذلك على موقع SuperRare، بمبلغ 10 إيثريوم (حوالي 30000... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T15:41+0000
2022-04-23T15:41+0000
2022-04-23T15:41+0000
العالم
فن
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وأوضح مخرج أفلام الرعب الشهير، أنه حين علم بوجود الحصى في كليته رفض طلب الطبيب بتدميرها، معتبرا أن تلك الحصى عبارة عن قطعة فنية خارجة من جسده.وقال كروننبرغ: "أعتقد أنها أجمل من أن تدمر"، مضيفا "لا أفهم سبب عدم وجود مسابقات جمال لباطن الجسد، كأجمل طحال، أو أفضل كلية".وبحسب موقع "artnet"، إن اهتمام المخرج الجمالي بترسباته ليس مفاجئًا، حيث يمكن مقاربة نظرته تلك بإبداعاته السينمائية.وكتب المخرج في بيان مصاحب لـ NFT: "أرى في حصوات الكلى هذه سردًا مضيئة تولده مجموعة من أعضائي الداخلية، وهي قصة حميمية بقدر ما يمكن لأي شخص أن يتخيلها"، وتابع: "أعتقد أن كل حجر يقدم جمالية فريدة من نوعها للبنية واللون والمحتوى العضوي الذي يتعامل مع لغز الجوهر، حقيقتي، الذي هو جسدي، من الداخل والخارج".ويعد مشروع "الجمال الداخلي" هذا، ثاني مشروع NFT لكروننبرغ بعد فيلم "وفاة ديفيد كروننبرغ" الذي قدمه العام الماضي، حيث قام ببيع الفيديو الذي مدته دقيقة واحدة وأنتجه مع ابنته، مقابل 75000 دولار تقريبًا.ويأتي أيضا هذا المشروع في الوقت الذي يستعد فيه المخرج لإصدار أحدث أفلامه "جرائم المستقبل"، الذي ترتبط فكرته بمفهوم "الجمال الداخلي"، والذي من المقرر عرضه في دور السينما في شهر يونيو/حزيران.وتعد الأعمال الفنية بنموذج NFT، عبارة عن بيانات قد ترتبط الملفات الرقمية مثل الصور ومقاطع الفيديو والصوت، ويمكن بيعه وتداوله.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/كتاب-جديد-يكشف-أسرار-الصراع-بين-هاري-وويليام-1061526793.html
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العالم, فن
مخرج كندي يعرض صورة لحصوات كليته للبيع في مزاد
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عرض المخرج الكندي، ديفيد كروننبرغ، صورة لحصوات كليته للبيع في المزاد على أنها عمل فني بنموذج "NFT"، وذلك على موقع SuperRare، بمبلغ 10 إيثريوم (حوالي 30000 دولار)، قابل للزيادة.
وأوضح مخرج أفلام الرعب الشهير، أنه حين علم بوجود الحصى في كليته رفض طلب الطبيب بتدميرها، معتبرا أن تلك الحصى عبارة عن قطعة فنية خارجة من جسده.
وقال كروننبرغ: "أعتقد أنها أجمل من أن تدمر"، مضيفا "لا أفهم سبب عدم وجود مسابقات جمال لباطن الجسد، كأجمل طحال، أو أفضل كلية".
وبحسب موقع "artnet
"، إن اهتمام المخرج الجمالي بترسباته ليس مفاجئًا، حيث يمكن مقاربة نظرته تلك بإبداعاته السينمائية.
وكتب المخرج في بيان مصاحب لـ NFT: "أرى في حصوات الكلى هذه سردًا مضيئة تولده مجموعة من أعضائي الداخلية، وهي قصة حميمية بقدر ما يمكن لأي شخص أن يتخيلها"، وتابع: "أعتقد أن كل حجر يقدم جمالية فريدة من نوعها للبنية واللون والمحتوى العضوي الذي يتعامل مع لغز الجوهر، حقيقتي، الذي هو جسدي، من الداخل والخارج".
ويعد مشروع "الجمال الداخلي" هذا، ثاني مشروع NFT لكروننبرغ بعد فيلم "وفاة ديفيد كروننبرغ" الذي قدمه العام الماضي، حيث قام ببيع الفيديو الذي مدته دقيقة واحدة وأنتجه مع ابنته، مقابل 75000 دولار تقريبًا.
ويأتي أيضا هذا المشروع في الوقت الذي يستعد فيه المخرج لإصدار أحدث أفلامه "جرائم المستقبل"، الذي ترتبط فكرته بمفهوم "الجمال الداخلي"، والذي من المقرر عرضه في دور السينما في شهر يونيو/حزيران.
وتعد الأعمال الفنية بنموذج NFT، عبارة عن بيانات قد ترتبط الملفات الرقمية مثل الصور ومقاطع الفيديو والصوت، ويمكن بيعه وتداوله.