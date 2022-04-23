https://arabic.sputniknews.com/20220423/مركبة--بروغرس-الروسية-تجري-تصحيحا-مفاجئا-لمسار-محطة-الفضاء-الدولية-بسبب-ظهور-حطام-1061524673.html
مركبة " بروغرس" الروسية تجري تصحيحا مفاجئا لمسار محطة الفضاء الدولية بسبب ظهور حطام
مركبة " بروغرس" الروسية تجري تصحيحا مفاجئا لمسار محطة الفضاء الدولية بسبب ظهور حطام
أجرت مركبة الفضاء الروسية "بروغرس إم إس 18"، اليوم السبت، تصحيحا مفاجئا لمدار محطة الفضاء الدولية، بعد ظهور حطام فضائي يهدد المحطة. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T13:55+0000
2022-04-23T13:55+0000
2022-04-23T14:16+0000
روسيا
العالم
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102252/95/1022529577_0:50:1024:626_1920x0_80_0_0_cb78dd45b39b8df2865ae50e620b1c63.jpg
وبحسب البيان الصادر عن "روسكوسموس"، فقد قامت مركبة الفضاء الروسية "بروغرس إم إس 18"، بسحب محطة الفضاء الدولية وتعديل مسارها وتجنيبها أي اصطدام محتمل.وأشار البيان إلى أن الحطام الفضائي اصبح خلف المحطة الدولية وأن مركبة الشحن الروسية أخذت محطة الفضاء الدولية بعيدا عن الاصطدام.توفر المركبة الفضائية المدرجة في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية تصحيحات في مدار المحطة بمعدل 11 مرة في العام الواحد.الجدير بالذكر أنه، بعد توقف الرحلات الجوية للمركبات الأمريكية وسفن الشحن الأوروبية "ATV"، أصبحت المحركات الروسية الوسيلة الفعالة الوحيدة للحفاظ على ارتفاع مدار المحطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/روسكوسموس-أوروبا-ستعاني-من-العقوبات-المفروضة-علينا-أكثر-منا-1061307014.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102252/95/1022529577_41:0:949:681_1920x0_80_0_0_f4f31e5cb2ec5ec58089b0e08a2fcb4f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, مجتمع
مركبة " بروغرس" الروسية تجري تصحيحا مفاجئا لمسار محطة الفضاء الدولية بسبب ظهور حطام
13:55 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 14:16 GMT 23.04.2022) تابعنا عبر
أجرت مركبة الفضاء الروسية "بروغرس إم إس 18"، اليوم السبت، تصحيحا مفاجئا لمدار محطة الفضاء الدولية، بعد ظهور حطام فضائي يهدد المحطة.
وبحسب البيان الصادر عن "روسكوسموس"
، فقد قامت مركبة الفضاء الروسية "بروغرس إم إس 18"، بسحب محطة الفضاء الدولية وتعديل مسارها وتجنيبها أي اصطدام محتمل.
وأشار البيان إلى أن الحطام الفضائي اصبح خلف المحطة الدولية وأن مركبة الشحن الروسية أخذت محطة الفضاء الدولية بعيدا عن الاصطدام.
"تم تشغيل نظام الدفع للسفينة (الروسية) في الساعة 16.25 بتوقيت موسكو. أعطى تشغيل المحركات للمحطة دفعة قدرها (1 م / ث)، مما أدى إلى زيادة ارتفاع طيران المحطة بمقدار 1.8 كيلومترا. بعد المناورة التصحيحية يكون الحد الأدنى لارتفاع المحطة 413.91 كيلومترا والحد الأقصى 437.54 كيلومترا".
بيان وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"
توفر المركبة الفضائية المدرجة في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية تصحيحات في مدار المحطة بمعدل 11 مرة في العام الواحد.
ومنذ عام 1998 إلى الوقت الحاضر، تم إجراء 318 تصحيحا لمدار محطة الفضاء الدولية، منها 169 تصحيحا باستخدام محركات المركبة الفضائية الروسية المخصصة للشحن "بروغرس" و39 تصحي من وحدة خدمة زفيزدا.
الجدير بالذكر أنه، بعد توقف الرحلات الجوية للمركبات الأمريكية وسفن الشحن الأوروبية "ATV"، أصبحت المحركات الروسية الوسيلة الفعالة الوحيدة للحفاظ على ارتفاع مدار المحطة.