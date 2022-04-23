https://arabic.sputniknews.com/20220423/وكالة-وفاة-طفلة-جراء-غرق-زورق-قبالة-ميناء-طرابلس-اللبناني-واستمرار-عملية-البحث-عن-مفقودين-1061535165.html
وكالة: وفاة طفلة جراء غرق زورق قبالة ميناء طرابلس اللبناني واستمرار عملية البحث عن مفقودين
وكالة: وفاة طفلة جراء غرق زورق قبالة ميناء طرابلس اللبناني واستمرار عملية البحث عن مفقودين
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوفاة طفلة كانت على متن زورق غرق قبالة ميناء طرابلس، مؤكده استمرار عمليات البحث عن ناجين. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T21:09+0000
2022-04-23T21:09+0000
2022-04-23T21:17+0000
لبنان
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غرق
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وأشارت الوكالة إلى أن عمليات البحث عن ناجين تتم بمشاركة الجيش اللبناني.وحسب الوكالة فإن مركبا تابعا للجيش وصل إلى حوض ميناء طرابلس وعلى متنه 17 ناجيا وجثة الطفلة المتوفية، فيما لا يزال هناك أكثر من 27 شخصا في عداد المفقودين.أكدت الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، غرق زورق قبالة ميناء طرابلس، أبحر بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون."تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي موضوع غرق زورق يقل ركابا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون وقد أجرى لهذه الغاية اتصالا بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث وطلب استنفار الاجهزة المختصة لإنقاذ الركاب".وأضاف البيان أن ميقاتي "أجرى اتصالا بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة".وقالت جمعية الصليب الأحمر اللبناني، عبر حسابها على "تويتر"، إنها دفعت بعشر سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس بعد غرق زورق يقل 60 راكبا قبالة الميناء، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.وأفاد مصدر أمني لبناني لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الجيش اللبناني تمكن من الوصول إلى مكان الزورق الغارق وبدأ إجلاء الركاب ومعظمهم بخير".وأشار المصدر الأمني اللبناني إلى أن "أغلب الركاب على متن الزورق الغارق من حاملي الجنسية السورية وتم نقلهم إلى أحد مراكز الجيش اللبناني لتقديم الإسعافات اللازمة".وقال المصدر إن "المركب تعرض للغرق بالقرب من جزيرة الفنار ضمن المياه الإقليمية اللبنانية وكان على متنه 60 شخصا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, غرق
وكالة: وفاة طفلة جراء غرق زورق قبالة ميناء طرابلس اللبناني واستمرار عملية البحث عن مفقودين
21:09 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 21:17 GMT 23.04.2022) تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوفاة طفلة كانت على متن زورق غرق قبالة ميناء طرابلس، مؤكده استمرار عمليات البحث عن ناجين.
وأشارت الوكالة إلى أن عمليات البحث عن ناجين تتم بمشاركة الجيش اللبناني.
وحسب الوكالة فإن مركبا تابعا للجيش وصل إلى حوض ميناء طرابلس وعلى متنه 17 ناجيا وجثة الطفلة المتوفية، فيما لا يزال هناك أكثر من 27 شخصا في عداد المفقودين.
أكدت الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، غرق زورق قبالة ميناء طرابلس، أبحر بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.
"تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي موضوع غرق زورق
يقل ركابا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون وقد أجرى لهذه الغاية اتصالا بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث وطلب استنفار الاجهزة المختصة لإنقاذ الركاب".
وأضاف البيان أن ميقاتي "أجرى اتصالا بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة".
وقالت جمعية الصليب الأحمر اللبناني، عبر حسابها على "تويتر"، إنها دفعت بعشر سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس بعد غرق زورق يقل 60 راكبا قبالة الميناء، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام
في لبنان.
وأفاد مصدر أمني لبناني لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الجيش اللبناني تمكن من الوصول إلى مكان الزورق الغارق وبدأ إجلاء الركاب ومعظمهم بخير".
وأشار المصدر الأمني اللبناني إلى أن "أغلب الركاب على متن الزورق الغارق من حاملي الجنسية السورية وتم نقلهم إلى أحد مراكز الجيش اللبناني لتقديم الإسعافات اللازمة".
وقال المصدر إن "المركب تعرض للغرق بالقرب من جزيرة الفنار ضمن المياه الإقليمية اللبنانية وكان على متنه 60 شخصا".