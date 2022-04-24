https://arabic.sputniknews.com/20220424/الأمم-المتحدة-تحذر-من-ابتعاد-تونس-عن-المسار-الديمقراطي-1061542101.html

الأمم المتحدة تحذر من ابتعاد تونس عن المسار الديمقراطي

الأمم المتحدة تحذر من ابتعاد تونس عن المسار الديمقراطي

حذرت الأمم المتحدة، من ابتعاد تونس عن المسار الديمقراطي، مشددة على أهمية الحوار بين الفرقاء في تونس. 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T08:57+0000

2022-04-24T08:57+0000

2022-04-24T08:57+0000

أخبار تونس اليوم

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جاء في تصريحات لنائبة المتحدث باسم أمين عام المنظمة الدولية، إيري كونيكو، في نيويورك، ردا على سؤال صحفي بشأن تعديل القانون الأساسي لهيئة الانتخابات التونسية.وعبرت المسؤولة في المنظمة الدولية عن أملها في أن يكون هناك حوار تونسي مستمر، بحسب موقع قناة "نسمة".واعتبرت أن مواصلة حوار من هذا القبيل من شأنه أن يضمن عدم انزلاق تونس في مسار يبعدها عن الديمقراطية.ومؤخرا، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا مرسوما رئاسيا يقضي بتعديل قانون الهيئة العليا للانتخابات التونسية، مؤكدا أنه سيحل محل معظم أعضائها في خطوة من شأنها أن ترسخ حكم الرجل الواحد وتلقي بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات، وفقا لرويترز.ووفقا للمرسوم الرئاسي سيتم اختيار القضاة أعضاء الهيئة من قبل مجلس القضاء الأعلى، وهي هيئة قام أيضًا الرئيس التونسي باستبدالها من جانب واحد هذا العام، في خطوة يُنظر إليها على أنها تقوض استقلال القضاء.واعتبر رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، نبيل بافون، المرسوم الرئاسي القاضي بتعديل قانون الهيئة أنه حولها إلى "هيئة الرئيس".ووفق تصريحات لـ"رويترز"، أكد بافون أن "مرسوم الرئيس قيس سعيّد يمثل ضربة للمكاسب الديمقراطية لثورة البلاد عام 2011 ويعني أن الهيئة لم تعد مستقلة".

https://arabic.sputniknews.com/20220423/الغنوشي-قرار-الرئيس-التونسي-باستبدال-أعضاء-الهيئة-المستقلة-للانتخابات-محاولة-أخرى-لوأد-الثورة-1061516216.html

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