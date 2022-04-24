https://arabic.sputniknews.com/20220424/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-مواقع-داخل-الأراضي-اللبنانية-1061568866.html
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع داخل الأراضي اللبنانية
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع داخل الأراضي اللبنانية
قال الجيش الإسرائيلي، ليل الأحد/الاثنين، إن قوات المدفعية الإسرائيلية تقصف الآن أهدافا في لبنان وتطلق النار باتجاه موقع إطلاق القذيفة الصاروخية". 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T23:16+0000
2022-04-24T23:16+0000
2022-04-24T23:20+0000
تصاعد التوتر بين لبنان وإسرائيل
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وأضاف أن ذلك يأتي ردا على إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.كانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت بإطلاق صاروخ "غراد" من منطقة رأس العين جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.على جانب آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" على حسابها بموقع تويتر، بسماع دوي انفجارات في شمال البلاد.ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن الجيش الإسرائيلي قوله إن صاروخا أطلق من لبنان وسقط في منطقة مفتوحة في الخليل الغربي.ولم ترد التقارير وقوع إصابات أو أضرار.هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صاروخ من لبنان تجاه إسرائيل منذ أغسطس/آب 2021، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنذاك أن عناصر حزب الله أطلقوا 19 قذيفة من منطقة شمال شبعا باتجاه إسرائيل سقطت 3 منها داخل لبنان ولم تجتاز الحدود، كما تم اعتراض 10 قذائف، بينما سقطت 6 منها في مناطق مفتوحة، فيما رد الجيش الإسرائيلي بشن غارات على جنوب لبنان.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل الممتدة على مسافة نحو 120 كيلومترا بين الفترة والأخرى حالات من التوتر وتبادل الاستنفارات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، مما يستدعي تدخل اليونيفيل للجم الوضع وإعادة الهدوء.ويأتي الحادث وسط توتر تشهده الأراضي الإسرائيلية في أعقاب اندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى شرق مدينة القدس، وإطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل في الأيام الأخيرة.وخاضت إسرائيل وحزب الله اللبناني حربا في عام 2006 جرت معظمها داخل الأراضي اللبنانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/إعلام-إطلاق-صاروخ-من-جنوب-لبنان-تجاه-إسرائيل-وسماع-دوي-انفجارات-1061568044.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تصاعد التوتر بين لبنان وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع داخل الأراضي اللبنانية
23:16 GMT 24.04.2022 (تم التحديث: 23:20 GMT 24.04.2022) تابعنا عبر
قال الجيش الإسرائيلي، ليل الأحد/الاثنين، إن قوات المدفعية الإسرائيلية تقصف الآن أهدافا في لبنان وتطلق النار باتجاه موقع إطلاق القذيفة الصاروخية".
وأضاف أن ذلك يأتي ردا على إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية
باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
كانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت بإطلاق صاروخ "غراد" من منطقة رأس العين جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.
على جانب آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" على حسابها بموقع تويتر، بسماع دوي انفجارات في شمال البلاد.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن الجيش الإسرائيلي قوله إن صاروخا أطلق من لبنان وسقط في منطقة مفتوحة في الخليل الغربي.
ولم ترد التقارير وقوع إصابات أو أضرار.
هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صاروخ من لبنان تجاه إسرائيل منذ أغسطس/آب 2021، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنذاك أن عناصر حزب الله أطلقوا 19 قذيفة من منطقة شمال شبعا باتجاه إسرائيل سقطت 3 منها داخل لبنان ولم تجتاز الحدود، كما تم اعتراض 10 قذائف، بينما سقطت 6 منها في مناطق مفتوحة، فيما رد الجيش الإسرائيلي بشن غارات على جنوب لبنان.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل الممتدة على مسافة نحو 120 كيلومترا بين الفترة والأخرى حالات من التوتر وتبادل الاستنفارات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، مما يستدعي تدخل اليونيفيل للجم الوضع وإعادة الهدوء.
ويأتي الحادث وسط توتر تشهده الأراضي الإسرائيلية في أعقاب اندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى شرق مدينة القدس، وإطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل في الأيام الأخيرة.
وخاضت إسرائيل وحزب الله اللبناني حربا في عام 2006 جرت معظمها داخل الأراضي اللبنانية.