https://arabic.sputniknews.com/20220424/السعودية-مدمن-الشابو-يرتكب-جريمة-مروعة-بحق-4-أفراد-من-أسرته-1061546327.html
السعودية… مدمن "الشابو" يرتكب جريمة مروعة بحق 4 أفراد من أسرته
السعودية… مدمن "الشابو" يرتكب جريمة مروعة بحق 4 أفراد من أسرته
ألقت الشرطة السعودية القبض على شخص تسبب في جريمة مروعة راح ضحيتها 4 من أفراد أسرته في منطقة القطيف. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T10:56+0000
2022-04-24T10:56+0000
2022-04-24T10:56+0000
منوعات
السعودية
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ذكرت ذلك صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الأحد، في خبر عن الحادث، مشيرة إلى أن شرطة المنطقة الشرقية قامت بضبط شخص متهم بسكب البنزين داخل منزله وإشعال النار فيه ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص.ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن الجاني كان يتعاطى مادة مخدرة هي "الميثامفيتامين" المعروفة بـ "الشابو"، مشيرة إلى أنه تمت إحالته للنيابة بعد إيقافه.وكانت أنباء سابقة تحدثت عن وقوع حادث مأساوي راح ضحيته 4 أشخاص من أسرة واحدة في مدينة صفوى بمحافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية.ولفتت الصحيفة إلى أن شهود عيان ذكروا في حينها أن العائلة كانت محاصرة داخل إحدى غرف المنزل عندما اشتعلت النيران ما حال دون قدرتهم على النجاة.
https://arabic.sputniknews.com/20191108/بطريقة-وحشيةاغتيال-معتقل-نجل-امبراطور-المخدرات-فيديو---1043360877.html
السعودية
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منوعات, السعودية
السعودية… مدمن "الشابو" يرتكب جريمة مروعة بحق 4 أفراد من أسرته
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ألقت الشرطة السعودية القبض على شخص تسبب في جريمة مروعة راح ضحيتها 4 من أفراد أسرته في منطقة القطيف.
ذكرت ذلك صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الأحد، في خبر عن الحادث
، مشيرة إلى أن شرطة المنطقة الشرقية قامت بضبط شخص متهم بسكب البنزين داخل منزله وإشعال النار فيه ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص.
ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن الجاني كان يتعاطى مادة مخدرة هي "الميثامفيتامين" المعروفة بـ "الشابو
"، مشيرة إلى أنه تمت إحالته للنيابة بعد إيقافه.
وكانت أنباء سابقة تحدثت عن وقوع حادث مأساوي
راح ضحيته 4 أشخاص من أسرة واحدة في مدينة صفوى بمحافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية.
ولفتت الصحيفة إلى أن شهود عيان ذكروا في حينها أن العائلة كانت محاصرة داخل إحدى غرف المنزل عندما اشتعلت النيران ما حال دون قدرتهم على النجاة.