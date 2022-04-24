https://arabic.sputniknews.com/20220424/السيسي-يهنئ-ماكرون-بفوزه-في-الانتخابات-الرئاسية-1061565703.html
السيسي يهنئ ماكرون بفوزه في الانتخابات الرئاسية
السيسي يهنئ ماكرون بفوزه في الانتخابات الرئاسية
هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً قيادة بلادة إلي مزيد من التقدم... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T19:35+0000
2022-04-24T19:35+0000
2022-04-24T19:35+0000
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الانتخابات الفرنسية
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وكتب السيسي عبر صفحته على فيسبوك: "أتقدم بالتهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علي فوزة بالانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له استكمال مسيرته وقيادة بلادة إلي مزيد من التقدم والإزدهار".وتابع "أؤكد على أن العلاقات المصرية الفرنسية كانت ومازالت علاقات تاريخية وثيقة ومتنامية ونتطلع إلى مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".تصدر الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 57.6% من الأصوات، فيما حصلت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان على 42.4%، بحسب بيانات الاقتراع.وخلال مؤتمر صحفي لها اعترفت مارين لوبان بخسارتها الانتخابات الفرنسية، مؤكدة أن "فترة رئاسة ماكرون المقبلة لن تختلف عن سابقتها".وأضافت لوبان: "نتيجة الليلة تاريخية وتمنحنا القدرة على الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة في يونيو/حزيران"، مشيرة إلى أنها "ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه الفرنسيين".وفي نهاية حديثها، أدت لوبان النشيد الفرنسي مع مؤيدين لها.
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , الانتخابات الفرنسية
السيسي يهنئ ماكرون بفوزه في الانتخابات الرئاسية
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هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً قيادة بلادة إلي مزيد من التقدم والازدهار.
وكتب السيسي عبر صفحته على فيسبوك: "أتقدم بالتهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علي فوزة بالانتخابات الرئاسية
لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له استكمال مسيرته وقيادة بلادة إلي مزيد من التقدم والإزدهار".
وتابع "أؤكد على أن العلاقات المصرية الفرنسية كانت ومازالت علاقات تاريخية وثيقة ومتنامية ونتطلع إلى مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
تصدر الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 57.6% من الأصوات، فيما حصلت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان على 42.4%، بحسب بيانات الاقتراع.
وخلال مؤتمر صحفي لها اعترفت مارين لوبان بخسارتها الانتخابات الفرنسية، مؤكدة أن "فترة رئاسة ماكرون المقبلة لن تختلف عن سابقتها".
وأضافت لوبان: "نتيجة الليلة تاريخية وتمنحنا القدرة على الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة في يونيو/حزيران"، مشيرة إلى أنها "ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه الفرنسيين".
وفي نهاية حديثها، أدت لوبان النشيد الفرنسي مع مؤيدين لها.