https://arabic.sputniknews.com/20220424/برلماني-إيراني-يؤكد-عقد-جولة-خامسة-من-الحوار-مع-السعودية--1061543958.html

برلماني إيراني يؤكد عقد جولة خامسة من الحوار مع السعودية

برلماني إيراني يؤكد عقد جولة خامسة من الحوار مع السعودية

كشف برلماني إيراني عن انعقاد جولة خامسة من الحوار الإيراني السعودي في العراق، واصفا الجولة الأخيرة بأنها كانت إيجابية. 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T09:49+0000

2022-04-24T09:49+0000

2022-04-24T09:49+0000

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طهران - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، ‎عباس زاده مشكيني، لوكالة "دانشجو" الإيرانية.وقال البرلماني الإيراني إن: "الجولة الخامسة من الحوار الإيراني السعودي كانت إيجابية حسب التقديرات الأولية".وأضافت: "لقد عُقدت على مستوى جيد، ووفقاً لآخر المعلومات، كانت الانطباعات بناءة جدا".وتابع أن: "طهران ترغب دائما في أخذ زمام المبادرة في تعزيز العلاقات بين دول المنطقة ولعب دور حكيم، دون النظر إلى الخلف"، وفق وصفه، مشيدا بـ "جهود عمان والعراق لتوفير الأرضية المناسبة لبدء المحادثات بين إيران والسعودية".وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف للمرة الأولى، في مايو/ أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/أيلول 2014.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/الجيش-الإيراني-ليس-بإمكان-أي-قوة-مواجهة-إيران-1061474371.html

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