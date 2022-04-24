https://arabic.sputniknews.com/20220424/بعد-حذف-صوره-من-البرنامج-فان-دام-يعلق-على-مشاركته-في-رامز-موفي-ستار-1061548130.html

بعد حذف صوره من البرنامج... فان دام يعلق على مشاركته في "رامز موفي ستار"‏

بعد حذف صوره من البرنامج... فان دام يعلق على مشاركته في "رامز موفي ستار"‏

علق نجم أفلام الحركة العالمي، جان كلود فان دام، على مشاركته في تقديم برنامج المقالب الرمضاني، ‏‏"رامز موفي ستار"، إلى جانب الفنان المصري، رامز جلال.‏ 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T11:32+0000

2022-04-24T11:32+0000

2022-04-24T11:32+0000

مجتمع

منوعات

رمضان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1050323705_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4f6201e7fb8ec31fc9adaa2223ca737d.jpg

وأعرب فان دام عن سعادته بالمشاركة في برنامج "رامز موفي ستار"، بعد تحقيقه أرقاما قياسية في عدد المشاهدات.ونشر فان دام عبر حسابه على "فيسبوك" خبرا عن وصول عدد مشاهدات برنامج "رامز موفي ستار إلى 730 مليون مشاهدة في أول 8 أيام من شهر رمضان.وعقّب الممثل البلجيكي على الخبر قائلا: "مسرور من معرفة أن برنامج مقالب الذي شاركت فيه حقق 730 مليون مشاهدة في 8 أيام فقط".يأتي هذا بعد أن فاجأ جان كلود فان دام معجبيه خلال الفترة الماضية بحذف كافة صورة من مشاركته في البرنامج من صفحته الرسمية على "فيسبوك"، دون إبداء سبب واضح.كما أن وليد التلباني، مدير أعمال فان دام، كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "بالنسبه لموضوع حذف ڤان دام كل ما يخص "رامز موفى ستار" من على "فيسبوك"، للأسف مش هقدر أدلي بتصريحات حاليا"، وأرفق تعليقه بـ"إيموجي" (رمز تعبيري) لوجه منزعج.ويشارك جان كلود فان دام مع رامز جلال في تقديم برنامج "رامز موفي ستار"، إذ أنه يظهر بشخصيته الحقيقية في بداية كل حلقة لإيهام الضيف، ضحية المقلب، أنه سيشاركه تصوير إعلان دعائي يدور في أجواء من الحركة، لكنه بعد ذلك يختفي ويحل محله رامز جلال متخفيا في شخصيته بعدما يرتدي قناعا يخفي ملامحه، ويجلس خلف ضحية المقلب داخل سيارة خاصة يتم تصوير بها مشاهد مطاردات عنيفة، وتكاد تقع في بحيرة يسبح داخلها تمساح.وبرنامج "رامز موفي ستار" برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ويعرض على فضائية "إم بي سي"، ومن الفنانين الذين وقعوا ضحايا في مقلبه، رانيا يوسف وغادة عادل ومايان السيد وياسمين صبري وصابرين وأحمد فتحي ونجلاء بدر وعبد الله السدحان، وبطل كمال الأجسام المصري الحائز على لقب "مستر أولمبيا"، بيغ رامي.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/مدير-أعمال-فان-دام-التعاون-بينه-وبين-السقا-وهنيدي-وأحمد-عز-أصبح-مرفوضا-1061464252.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات, رمضان