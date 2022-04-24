https://arabic.sputniknews.com/20220424/بيراميدز-المصري-يودع-بطولة-الكونفدرالية-في-آخر-مباريات-إيهاب-جلال-فيديو-1061558963.html
بيراميدز المصري يودع بطولة الكونفدرالية في آخر مباريات إيهاب جلال... فيديو
بيراميدز المصري يودع بطولة الكونفدرالية في آخر مباريات إيهاب جلال... فيديو
ودع فريق بيراميدز المصري، بطولة الكونفدرالية، بعد خسارته اليوم الأحد، بثنائية نظيفة أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي أقيمت في مدينة لوبومباشي، في... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T15:27+0000
2022-04-24T15:27+0000
2022-04-24T15:27+0000
أخبار مصر الآن
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أحرز هدفي اللقاء كل من كريستيان كوفي في الدقيقة الـ33، وفيليبس كونزومبي في الدقيقة الـ44 من زمن المباراة، ليودع فريق المدرب إيهاب جلال البطولة الأفريقية بعد خسارته (0-2) على ملعب مازيمبي والتعادل ذهابا بشكل سلبي في القاهرة.ومن المقرر، أن يتولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر ليقود "الفراعنة" في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار التي تنطلق في يونيو/ حزيران المقبل.واتخذ جلال قرارا جديدا بشأن انضمام لاعبي فريقي الأهلي والزمالك في الفترة المقبلة. ووفقا لما أورده موقع "المصري اليوم"، يرغب إيهاب جلال في وضع سياسة جديدة للمنتخب الوطني لتحفيز اللاعبين من أجل الحفاظ على مستواهم الفني والبدني.وأوضح الموقع أن جلال استقر على عدم الاستعانة بأي لاعب من الأهلي والزمالك لا يشارك أساسيا مع فريقه لمدة 10 مباريات على الأقل في الدوري الممتاز.وأشار الموقع إلى أنه سيكلف الجهاز المعاون بوضع تقرير فني عن كل لاعب قبل انضمامه للمنتخب الوطني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
بيراميدز المصري يودع بطولة الكونفدرالية في آخر مباريات إيهاب جلال... فيديو
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ودع فريق بيراميدز المصري، بطولة الكونفدرالية، بعد خسارته اليوم الأحد، بثنائية نظيفة أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي أقيمت في مدينة لوبومباشي، في إياب ربع نهائي البطولة الأفريقية.
أحرز هدفي اللقاء كل من كريستيان كوفي في الدقيقة الـ33، وفيليبس كونزومبي في الدقيقة الـ44 من زمن المباراة، ليودع فريق المدرب إيهاب جلال البطولة الأفريقية بعد خسارته (0-2) على ملعب مازيمبي والتعادل ذهابا بشكل سلبي في القاهرة.
ومن المقرر، أن يتولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر
ليقود "الفراعنة" في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار التي تنطلق في يونيو/ حزيران المقبل.
واتخذ جلال قرارا جديدا بشأن انضمام لاعبي فريقي الأهلي والزمالك في الفترة المقبلة. ووفقا لما أورده موقع "المصري اليوم"
، يرغب إيهاب جلال في وضع سياسة جديدة للمنتخب الوطني لتحفيز اللاعبين من أجل الحفاظ على مستواهم الفني والبدني.
وأوضح الموقع أن جلال استقر على عدم الاستعانة بأي لاعب من الأهلي
والزمالك
لا يشارك أساسيا مع فريقه لمدة 10 مباريات على الأقل في الدوري الممتاز.
وأشار الموقع إلى أنه سيكلف الجهاز المعاون بوضع تقرير فني عن كل لاعب قبل انضمامه للمنتخب الوطني.