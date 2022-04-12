رسميا... إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUمهاجم منتخب مصر محمد صلاح يحتفل مع زملائه بالفوز على كوت ديفوار في أمم أفريقيا 2021
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين المدير الفني لنادي بيراميدز إيهاب جلال، مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلفا للمدير الفني السابق كارلوس كيروش.
واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم على القرار، الذي تم الإعلان عنه رسميا، اليوم الثلاثاء.
ولفتت صحيفة "اليوم السابع" إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد اجتماعا تكميليا برئاسة جمال علام، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد كيروش بالتراضي.
رسميا.. إيهاب جلال مدربًا لمنتخب مصر 🇪🇬 pic.twitter.com/TkxeT8onye— Yallakora (@Yallakoranow) April 12, 2022
ويتولى جلال منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، الذي ترك منصبه بعدما فشل في قيادة المنتخب إلى كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر.
ايهاب جلال سيستمر المباراتان القادمتان مع بيراميدز قبل تولي مسئولية تدريب المنتخب الوطني محمد شوقى وعصام الحضرى غالبا مستمرين في الجهاز الفني لمنتخب مصر ومعهم احمد حسام مساعد ايهاب في بيراميدز هذه هي الصوره حتي الآن— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) April 12, 2022
وقال نجم منتخب مصر السابق الإعلامي أحمد شوبير، على "تويتر" إن ايهاب جلال سيستمر في المباراتين القادمتين مع بيراميدز قبل تولي مسؤولية تدريب المنتخب الوطني، مضيفا: "هذه هي الصورة حتى الآن".
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر في تدوينة على "تويتر".
🔴 | إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر.. وتوجيه الشكر لفينجادا …. ⬇️⬇️— EFA.eg (@EFA) April 12, 2022
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في جلسته اليوم الثلاثاء ، برئاسة الأستاذ جمال علام ، تعيين الكابتن ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة.
EFA pic.twitter.com/IVcZE8xGVv
وقال إن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر في جلسته اليوم الثلاثاء، تعيين الكابتن إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة".