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https://arabic.sputniknews.com/20220412/رسميا-إيهاب-جلال-مديرا-فنيا-لمنتخب-مصر-1061123745.html
رسميا... إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر
رسميا... إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين المدير الفني لنادي بيراميدز إيهاب جلال، مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلفا للمدير الفني السابق كارلوس كيروش. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T14:40+0000
2022-04-12T14:40+0000
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واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم على القرار، الذي تم الإعلان عنه رسميا، اليوم الثلاثاء.ولفتت صحيفة "اليوم السابع" إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد اجتماعا تكميليا برئاسة جمال علام، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد كيروش بالتراضي.ويتولى جلال منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، الذي ترك منصبه بعدما فشل في قيادة المنتخب إلى كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر.وقال نجم منتخب مصر السابق الإعلامي أحمد شوبير، على "تويتر" إن ايهاب جلال سيستمر في المباراتين القادمتين مع بيراميدز قبل تولي مسؤولية تدريب المنتخب الوطني، مضيفا: "هذه هي الصورة حتى الآن".وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر في تدوينة على "تويتر".وقال إن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر في جلسته اليوم الثلاثاء، تعيين الكابتن إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة".
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رياضة, بطولة كأس العالم 2022, أخبار مصر الآن

رسميا... إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

14:40 GMT 12.04.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUمهاجم منتخب مصر محمد صلاح يحتفل مع زملائه بالفوز على كوت ديفوار في أمم أفريقيا 2021
مهاجم منتخب مصر محمد صلاح يحتفل مع زملائه بالفوز على كوت ديفوار في أمم أفريقيا 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين المدير الفني لنادي بيراميدز إيهاب جلال، مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلفا للمدير الفني السابق كارلوس كيروش.
واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم على القرار، الذي تم الإعلان عنه رسميا، اليوم الثلاثاء.
ولفتت صحيفة "اليوم السابع" إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد اجتماعا تكميليا برئاسة جمال علام، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد كيروش بالتراضي.
ويتولى جلال منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، الذي ترك منصبه بعدما فشل في قيادة المنتخب إلى كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر.
وقال نجم منتخب مصر السابق الإعلامي أحمد شوبير، على "تويتر" إن ايهاب جلال سيستمر في المباراتين القادمتين مع بيراميدز قبل تولي مسؤولية تدريب المنتخب الوطني، مضيفا: "هذه هي الصورة حتى الآن".
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر في تدوينة على "تويتر".
وقال إن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر في جلسته اليوم الثلاثاء، تعيين الكابتن إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة".
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