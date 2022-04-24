https://arabic.sputniknews.com/20220424/تبون-هذا-هو-البلد-الوحيد-الذي-وقف-في-صف-الجزائر-خلال-سنوات-الإرهاب-1061540072.html
تبون: هذا هو البلد الوحيد الذي وقف في صف الجزائر خلال سنوات الإرهاب
تبون: هذا هو البلد الوحيد الذي وقف في صف الجزائر خلال سنوات الإرهاب
أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بلاده بإيطاليا. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T07:56+0000
2022-04-24T07:56+0000
2022-04-24T07:56+0000
الجزائر
إيطاليا
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جاء ذلك في أعقاب تلقي تبون مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي حول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها، بحسب صحيفة "النهار".وقال الرئيس الجزائري إن بلاده خلال سنوات الإرهاب التي شهدتها في التسعينات، لم تجد في صفها سوى إيطاليا.وأشار تبون إلى أن جميع شركات الطيران العالمية قاطعت الجزائر خلال هذه الحقبة الصعبة باستثناء إيطاليا.وقبل نحو أسبوعين وقعت الجزائر مع إيطاليا اتفاقين في مجال الطاقة خلال مراسم ترأسها تبون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في زيارة قادته الى الجزائر تلبية لدعوة الرئيس تبون.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/الرئيس-الجزائري-علاقاتنا-مع-روسيا-تعود-لستين-سنة-خلت-1061536176.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, إيطاليا
تبون: هذا هو البلد الوحيد الذي وقف في صف الجزائر خلال سنوات الإرهاب
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أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بلاده بإيطاليا.
جاء ذلك في أعقاب تلقي تبون مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي حول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها، بحسب صحيفة "النهار"
.
وقال الرئيس الجزائري إن بلاده خلال سنوات الإرهاب التي شهدتها في التسعينات، لم تجد في صفها سوى إيطاليا.
وأشار تبون إلى أن جميع شركات الطيران العالمية قاطعت الجزائر خلال هذه الحقبة الصعبة باستثناء إيطاليا.
وقبل نحو أسبوعين وقعت الجزائر مع إيطاليا اتفاقين في مجال الطاقة خلال مراسم ترأسها تبون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في زيارة قادته الى الجزائر تلبية لدعوة الرئيس تبون.