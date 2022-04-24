https://arabic.sputniknews.com/20220424/خبير-يوضح-أهم-محاور-العملية-العسكرية-الروسية-بعد-شهرين-من-انطلاقها-1061549283.html
خبير يوضح أهم محاور العملية العسكرية الروسية بعد شهرين من انطلاقها
خبير يوضح أهم محاور العملية العسكرية الروسية بعد شهرين من انطلاقها
قام الخبير والصحفي الدولي، عباس جمعة، بتحليل نتائج شهرين من العملية العسكرية الروسية الخاصة، المستمرة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T11:56+0000
2022-04-24T11:56+0000
2022-04-24T11:56+0000
رصد عسكري
روسيا
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تحرير ماريوبولويسمي الخبير جمعة تطهير كتل المدينة في ميناء ماريوبول من القوميين الأوكران والمرتزقة الأجانب، ووحدات القوات المسلحة الأوكرانية، والتي تم حظر بقاياها في منطقة آزوفستال الصناعية، "بالحدث تاريخي"، حسب تحليل نسره على موقع "دي إن أي.رو" اليوم الأحد.وأوضح جمعة: "كان الإنجاز المهم هو الإنشاء الفعلي لممر بري من شبه جزيرة القرم إلى جنوب أوكرانيا، حيث يوفر الطريق السريع المؤدي إلى ماريوبول وسيلة نقل نحو دونباس، والطريق نفسه يقوم بالفعل بإيصال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحررة".ساحل آزوفوأضاف جمعة: "في 1 مارس/آذار، أبلغ ممثل وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، عن تقدم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية إلى الحدود الإدارية لمنطقة دونيتسك، حيث انضموا إلى الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية، وهكذا، أصبح بحر آزوف تحت السيطرة الكاملة لروسيا".الجنوبوأردف جمعة: "استعادت المناطق المحررة من منطقتي خيرسون وزابوروجي مظاهر الحياة السلمية، ويتم إنشاء إدارات عسكرية في المدن، بالإضافة للتزود بالإمدادات من شبه جزيرة القرم، وتعمل محطة الطاقة الكهرومائية زابوروجي دون انقطاع".وأضاف: وهذه الأراضي ليست جزءًا من جمهورية دونيستك الشعبية، لذا فإن مصيرها في المستقبل سيحدده السكان المحليون.الرأي العاموفقًا لمركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا، يثق 89% من الروس بقواتهم المسلحة، وفي الوقت نفسه، أيد 74% من المستطلعين قرار إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.كما أن 88% من الروس واثقون من وجود منظمات نازية جديدة في أوكرانيا، و76% يرونها تهديدًا لروسيا.كما رأت شريحة بقوام 45% من المجيبين على الاستطلاع أن محاكمة مجرمي الحرب الأوكران "نهاية منطقية للعملية الخاصة".ويقدر الخبراء العسكريون نتائج المرحلة الأولى من العملية الخاصة على أنها مثمرة، ولكن الأحداث الرئيسية لم تظهر بعد، فوفقًا لنائب قائد المنطقة العسكرية المركزية، اللواء روستام مينيكايف، فإن "أهداف المرحلة الثانية هي فرض السيطرة الكاملة على جمهوريات دونباس، وكذلك على جنوب أوكرانيا بأكمله".
https://arabic.sputniknews.com/20220424/برلماني-روسي-يكشف-عن-وجود-ما-يقرب-من-200-خبير-عسكري-أطلسي-في-آزوفستال-1061547519.html
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رصد عسكري, روسيا
خبير يوضح أهم محاور العملية العسكرية الروسية بعد شهرين من انطلاقها
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قام الخبير والصحفي الدولي، عباس جمعة، بتحليل نتائج شهرين من العملية العسكرية الروسية الخاصة، المستمرة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022.
ويسمي الخبير جمعة تطهير كتل المدينة في ميناء ماريوبول من القوميين الأوكران والمرتزقة الأجانب، ووحدات القوات المسلحة الأوكرانية، والتي تم حظر بقاياها في منطقة آزوفستال الصناعية، "بالحدث تاريخي"، حسب تحليل نسره على موقع "دي إن أي.رو
" اليوم الأحد.
وأوضح جمعة: "كان الإنجاز المهم هو الإنشاء الفعلي لممر بري من شبه جزيرة القرم إلى جنوب أوكرانيا، حيث يوفر الطريق السريع المؤدي إلى ماريوبول وسيلة نقل نحو دونباس، والطريق نفسه يقوم بالفعل بإيصال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحررة".
وأضاف جمعة: "في 1 مارس/آذار، أبلغ ممثل وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، عن تقدم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية إلى الحدود الإدارية لمنطقة دونيتسك، حيث انضموا إلى الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية، وهكذا، أصبح بحر آزوف تحت السيطرة الكاملة لروسيا".
وأردف جمعة: "استعادت المناطق المحررة من منطقتي خيرسون وزابوروجي مظاهر الحياة السلمية، ويتم إنشاء إدارات عسكرية في المدن، بالإضافة للتزود بالإمدادات من شبه جزيرة القرم، وتعمل محطة الطاقة الكهرومائية زابوروجي دون انقطاع".
وأضاف: وهذه الأراضي ليست جزءًا من جمهورية دونيستك الشعبية، لذا فإن مصيرها في المستقبل سيحدده السكان المحليون.
وفقًا لمركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا، يثق 89% من الروس بقواتهم المسلحة، وفي الوقت نفسه، أيد 74% من المستطلعين قرار إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
كما أن 88% من الروس واثقون من وجود منظمات نازية جديدة في أوكرانيا، و76% يرونها تهديدًا لروسيا.
كما رأت شريحة بقوام 45% من المجيبين على الاستطلاع أن محاكمة مجرمي الحرب الأوكران "نهاية منطقية للعملية الخاصة".
ويقدر الخبراء العسكريون نتائج المرحلة الأولى من العملية الخاصة على أنها مثمرة، ولكن الأحداث الرئيسية لم تظهر بعد، فوفقًا لنائب قائد المنطقة العسكرية المركزية
، اللواء روستام مينيكايف، فإن "أهداف المرحلة الثانية هي فرض السيطرة الكاملة على جمهوريات دونباس، وكذلك على جنوب أوكرانيا بأكمله".