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https://arabic.sputniknews.com/20220424/رئيسة-القومي-لحقوق-الإنسان-في-مصر-مراجعات-للكثير-من-المحبوسين-احتياطيا-خلال-الفترة-القادمة-1061551474.html
رئيسة "القومي لحقوق الإنسان" في مصر: مراجعات للكثير من المحبوسين احتياطيا خلال الفترة القادمة
رئيسة "القومي لحقوق الإنسان" في مصر: مراجعات للكثير من المحبوسين احتياطيا خلال الفترة القادمة
أكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، السفيرة مشيرة خطاب، أن الفترة القادمة ستشهد وجود مراجعات قانونية وإنسانية للكثير من المحبوسين احتياطيا في... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T12:37+0000
2022-04-24T12:37+0000
أخبار مصر الآن
حقوق الإنسان
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وحسب تصريحات نقلها موقع مصراوي عبرت خطاب عن تفاؤلها بشأن ملف المحبوسين احتياطيا، معللة ذلك باهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهذا الملف.وقالت: "الفترة القادمة ستشهد مزيدا من المراجعات القانونية والإنسانية للكثير من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي".تصريحات خطاب جاءت خلال مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، في استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن هم رهن الحبس الاحتياطي.ولفتت إلى أن الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تقوم بخطوات مهمة تجاه ملف حقوق الإنسان.
https://arabic.sputniknews.com/20201210/رئيس-مجلس-حقوق-الإنسان-بمصر-نسعى-لتقصير-فترة-الحبس-الاحتياطي-وتقليل-الجرائم-التي-تعاقب-بالإعدام-1047468527.html
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أخبار مصر الآن, حقوق الإنسان

رئيسة "القومي لحقوق الإنسان" في مصر: مراجعات للكثير من المحبوسين احتياطيا خلال الفترة القادمة

12:37 GMT 24.04.2022
© Twitter/el ghadالسفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© Twitter/el ghad
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أكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، السفيرة مشيرة خطاب، أن الفترة القادمة ستشهد وجود مراجعات قانونية وإنسانية للكثير من المحبوسين احتياطيا في البلاد.
وحسب تصريحات نقلها موقع مصراوي عبرت خطاب عن تفاؤلها بشأن ملف المحبوسين احتياطيا، معللة ذلك باهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهذا الملف.
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10 ديسمبر 2020, 13:07 GMT
وقالت: "الفترة القادمة ستشهد مزيدا من المراجعات القانونية والإنسانية للكثير من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي".
تصريحات خطاب جاءت خلال مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، في استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن هم رهن الحبس الاحتياطي.

وأكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري أن "هناك إرادة سياسية حقيقية وواقعية لتحسين ملف حقوق الإنسان وتطويره بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في ظل بناء جمهورية جديدة تضمن حياة كريمة لكل المصريين".

ولفتت إلى أن الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تقوم بخطوات مهمة تجاه ملف حقوق الإنسان.
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