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https://arabic.sputniknews.com/20220424/زوبعة-طائرة-تزين-سماء-هاواي-فيديو-1061555021.html
"زوبعة طائرة" تزين سماء هاواي... فيديو
"زوبعة طائرة" تزين سماء هاواي... فيديو
التقط تلسكوب سوبارو "زوبعة طائرة"، بعد ساعتين من إطلاق صاروخ سبيس إكس فالكون 9، وهو قمر تجسس أمريكي سري. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
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وبحسب موقع "لايف ساينس"، من المحتمل أن تكون تلك "الزوبعة" التي تشكلت في السماء، ناتجة عن إطلاق مادة دافعة بعد خروج المرحلة العليا من الصاروخ من مدارها، ومن ثم احتراقها في الغلاف الجوي فوق المحيط الهادئ.وتعد كاميرا "سوبارو أساهي ستار"، مشروع كاميرا للتواصل، والذي تم بالتعاون مع صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية وتلسكوب سوبارو الذي يديره المرصد الفلكي الوطني الياباني.ويقع تلسكوب سوبارو الذي يبلغ ارتفاعه 8 أمتار في بركان ماوناكيا الخامل في جزيرة هاواي الأمريكية، على ارتفاع حوالي 4000 متر فوق مستوى سطح البحر.
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العالم, هاواي, نادي الفيديو

"زوبعة طائرة" تزين سماء هاواي... فيديو

13:43 GMT 24.04.2022
CC BY 2.0 / Anthony Quintano / Geminid Meteor Shower Kaena Point 2015 Oahu Hawaii North Shoreهاواي، الولايات المتحدة
هاواي، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
CC BY 2.0 / Anthony Quintano / Geminid Meteor Shower Kaena Point 2015 Oahu Hawaii North Shore
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التقط تلسكوب سوبارو "زوبعة طائرة"، بعد ساعتين من إطلاق صاروخ سبيس إكس فالكون 9، وهو قمر تجسس أمريكي سري.
وبحسب موقع "لايف ساينس"، من المحتمل أن تكون تلك "الزوبعة" التي تشكلت في السماء، ناتجة عن إطلاق مادة دافعة بعد خروج المرحلة العليا من الصاروخ من مدارها، ومن ثم احتراقها في الغلاف الجوي فوق المحيط الهادئ.
وتعد كاميرا "سوبارو أساهي ستار"، مشروع كاميرا للتواصل، والذي تم بالتعاون مع صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية وتلسكوب سوبارو الذي يديره المرصد الفلكي الوطني الياباني.
ويقع تلسكوب سوبارو الذي يبلغ ارتفاعه 8 أمتار في بركان ماوناكيا الخامل في جزيرة هاواي الأمريكية، على ارتفاع حوالي 4000 متر فوق مستوى سطح البحر.
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