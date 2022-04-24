https://arabic.sputniknews.com/20220424/صحيفة-أمراء-سعوديون-يبيعون-عقارات-في-الخارج-بسبب-مشاكل-مالية-1061560828.html
صحيفة: أمراء سعوديون يبيعون عقارات في الخارج بسبب "مشاكل مالية"
صحيفة: أمراء سعوديون يبيعون عقارات في الخارج بسبب "مشاكل مالية"
ذكرت مصادر صحفية أن بعض أمراء الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية يبيعون عقارات ويخوتًا في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب "مشاكل مالية". 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T16:19+0000
2022-04-24T16:19+0000
2022-04-24T16:19+0000
السعودية
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103238/31/1032383187_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3f5e8d1bb0cfbc502c8e61f218af01b3.jpg
ويتخلص الأمراء من أصولهم خارج السعودية، حيث قطع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الكثير من مصادر الأموال التي استخدموها لدعم النشاطات الإنفاقية الضخمة، وفقا لما نشرته "صحيفة وول ستريت جورنال" عن مصادرها، اليوم الأحد.ونشرت الصحيفة أنهم في السنوات الأخيرة باعوا "عقارات ويخوتًا وأعمالًا فنية تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار".وتقول مصادر الصحيفة إن الأمراء يحتاجون إلى المال لدفع الضرائب وصيانة الممتلكات، وكذلك لدفع تكاليف ركن الطائرات والسفن، وتفيد التقارير أيضًا أنه في بعض الحالات، يكون الدافع وراء ذلك لدى أفراد الأسرة الحاكمة هو الرغبة في امتلاك "أصول أقل بذخا" حتى لا يجتذب هؤلاء الكثير من الاهتمام من ولي العهد.ونفت السعودية، يوم 21 أبريل/ نيسان، التقارير الأخيرة التي تفيد بأن علاقاتها مع الولايات المتحدة تتعرض لضغط شديد وأصبحت على "حافة الانهيار".وقالت السفارة السعودية لدى واشنطن في بيان إن العلاقة تاريخية ولا تزال قوية بين البلدين، وأن هناك اتصالا يوميا بين المسؤولين على المستوى المؤسسي وهناك تنسيق وثيق حول قضايا مثل الأمن والاستثمارات والطاقة، بحسب وكالة "بلومبيرغ".وجاء البيان ردا على تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الثلاثاء، قالت فيه إن العلاقة السعودية الأمريكية "وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عقود وباتت عند نقطة الانهيار".
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103238/31/1032383187_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bb27e150c9b232d98900d6827b85d38b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, العالم العربي
صحيفة: أمراء سعوديون يبيعون عقارات في الخارج بسبب "مشاكل مالية"
تابعنا عبر
ذكرت مصادر صحفية أن بعض أمراء الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية يبيعون عقارات ويخوتًا في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب "مشاكل مالية".
ويتخلص الأمراء من أصولهم خارج السعودية، حيث قطع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الكثير من مصادر الأموال التي استخدموها لدعم النشاطات الإنفاقية الضخمة، وفقا لما نشرته "صحيفة وول ستريت جورنال
" عن مصادرها، اليوم الأحد.
ونشرت الصحيفة أنهم في السنوات الأخيرة باعوا "عقارات ويخوتًا وأعمالًا فنية تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار".
وتقول مصادر الصحيفة إن الأمراء يحتاجون إلى المال لدفع الضرائب وصيانة الممتلكات، وكذلك لدفع تكاليف ركن الطائرات والسفن، وتفيد التقارير أيضًا أنه في بعض الحالات، يكون الدافع وراء ذلك لدى أفراد الأسرة الحاكمة هو الرغبة في امتلاك "أصول أقل بذخا" حتى لا يجتذب هؤلاء الكثير من الاهتمام من ولي العهد.
ونفت السعودية، يوم 21 أبريل/ نيسان، التقارير الأخيرة التي تفيد بأن علاقاتها مع الولايات المتحدة تتعرض لضغط شديد وأصبحت على "حافة الانهيار".
وقالت السفارة السعودية
لدى واشنطن في بيان إن العلاقة تاريخية ولا تزال قوية بين البلدين، وأن هناك اتصالا يوميا بين المسؤولين على المستوى المؤسسي وهناك تنسيق وثيق حول قضايا مثل الأمن والاستثمارات والطاقة، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
وجاء البيان ردا على تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الثلاثاء، قالت فيه إن العلاقة السعودية الأمريكية "وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عقود وباتت عند نقطة الانهيار".