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https://arabic.sputniknews.com/20220424/كاميرا-مراقبة-تكشف-كيف-سرقت-رضيعة-رزمة-نقود-من-جدتها-فيديو-1061559080.html
كاميرا مراقبة تكشف كيف سرقت رضيعة رزمة نقود من جدتها... فيديو
كاميرا مراقبة تكشف كيف سرقت رضيعة رزمة نقود من جدتها... فيديو
كشفت كاميرا مراقبة سر اختفاء النقود من حقيبة سيدة مسنة، حيث تبين أن حفيدتها الرضيعة هي المسؤولة عن اختفائها. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T15:24+0000
2022-04-24T15:24+0000
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وقالت قناة "ViralHog" على يوتيوب إن رضيعة تدعى أورورا، بالغة من العمر عاما ونصف العام، عمدت إلى سرقة رزمة نقود من حقيبة جدتها.وبعدما رأت الأسرة الرضيعة وهي تخرج من غرفة المعيشة وفي يدها رزمة نقود، راجعوا كاميرا المراقبة ليجدوا ما يظهر في هذا المقطع المتداول.وتظهر الرضيعة وهي تفتح حقيبة جدتها وتبحث في توتر عن النقود، ويبدو أنها تميز جيدا النقود حيث أنها عثرت في الحقيبة على أوراق فألقتها قبل أن تواصل بحثها حتى وجدت ضالتها.
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نادي الفيديو

كاميرا مراقبة تكشف كيف سرقت رضيعة رزمة نقود من جدتها... فيديو

15:24 GMT 24.04.2022
© REUTERS / Khalil Ashawiطفلة سورية مهجرة فرت من جنوب إدلب تمشي تحت المطر في عفرين
طفلة سورية مهجرة فرت من جنوب إدلب تمشي تحت المطر في عفرين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© REUTERS / Khalil Ashawi
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كشفت كاميرا مراقبة سر اختفاء النقود من حقيبة سيدة مسنة، حيث تبين أن حفيدتها الرضيعة هي المسؤولة عن اختفائها.
وقالت قناة "ViralHog" على يوتيوب إن رضيعة تدعى أورورا، بالغة من العمر عاما ونصف العام، عمدت إلى سرقة رزمة نقود من حقيبة جدتها.
وبعدما رأت الأسرة الرضيعة وهي تخرج من غرفة المعيشة وفي يدها رزمة نقود، راجعوا كاميرا المراقبة ليجدوا ما يظهر في هذا المقطع المتداول.
وتظهر الرضيعة وهي تفتح حقيبة جدتها وتبحث في توتر عن النقود، ويبدو أنها تميز جيدا النقود حيث أنها عثرت في الحقيبة على أوراق فألقتها قبل أن تواصل بحثها حتى وجدت ضالتها.
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