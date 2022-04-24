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https://arabic.sputniknews.com/20220424/لا-يستطيع-الانتظار-ابن-النجم-بيكهام-البالغ-19-عاما-يخطط-للزواج-من-عارضة-أزياء-1061563568.html
"لا يستطيع الانتظار"... ابن النجم بيكهام البالغ 19 عاما يخطط للزواج من عارضة أزياء
"لا يستطيع الانتظار"... ابن النجم بيكهام البالغ 19 عاما يخطط للزواج من عارضة أزياء
أفادت وسائل إعلام بريطانية أن ابن النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، روميو، البالغ من العمر 19 عاما، يخطط للزواج من عارضة الأزياء ميا ريغان. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T17:41+0000
2022-04-24T17:41+0000
مجتمع
رياضة
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وبحسب "ذا ميرور" فقد أعجب روميو بزفاف شقيقه الأكبر، الذي أقيم في 9 أبريل/نيسان، فقرر التقدم لخطبة حبيبته البالغة من العمر 19 عامًا أيضا.وفقا للصحيفة: روميو يريد عائلة كبيرة مع صديقته ولا يمكنه الانتظار، لذلك هو يخطط لخطبتها قريبا.بدأ روميو وريغان المواعدة في عام 2019، عندما تمكن المصورون من التقاط صور لهما في عشاء لعائلة بيكهام. وفي وقت لاحق، بدأ العاشقان في نشر صور مشتركة على الشبكات الاجتماعية.
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مجتمع, رياضة

"لا يستطيع الانتظار"... ابن النجم بيكهام البالغ 19 عاما يخطط للزواج من عارضة أزياء

17:41 GMT 24.04.2022
© AP Photo / Evan Agostiniديفيد بيكهام
ديفيد بيكهام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Evan Agostini
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أفادت وسائل إعلام بريطانية أن ابن النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، روميو، البالغ من العمر 19 عاما، يخطط للزواج من عارضة الأزياء ميا ريغان.
وبحسب "ذا ميرور" فقد أعجب روميو بزفاف شقيقه الأكبر، الذي أقيم في 9 أبريل/نيسان، فقرر التقدم لخطبة حبيبته البالغة من العمر 19 عامًا أيضا.
وفقا للصحيفة: روميو يريد عائلة كبيرة مع صديقته ولا يمكنه الانتظار، لذلك هو يخطط لخطبتها قريبا.
بدأ روميو وريغان المواعدة في عام 2019، عندما تمكن المصورون من التقاط صور لهما في عشاء لعائلة بيكهام. وفي وقت لاحق، بدأ العاشقان في نشر صور مشتركة على الشبكات الاجتماعية.
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