https://arabic.sputniknews.com/20220424/ليبيا-تضرر-29-موقعا-في-مصفاة-الزاوية-جراء-الاشتباكات-الأخيرة-1061541475.html
ليبيا... تضرر 29 موقعا في مصفاة الزاوية جراء الاشتباكات الأخيرة
ليبيا... تضرر 29 موقعا في مصفاة الزاوية جراء الاشتباكات الأخيرة
كشفت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، عن إصابة 29 موقعا بمصفاة الزاوية بأضرار إثر اشتباكات شهدتها مدينة الزاوية بين مجموعات مسلحة يوم الجمعة. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T08:31+0000
2022-04-24T08:31+0000
2022-04-24T08:31+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية
أضرار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103586/52/1035865283_0:78:3001:1766_1920x0_80_0_0_cd23cf9e83ff99f24c7622cc4e4fff98.jpg
وقالت المؤسسة في بيان: "تعرضت عدة مواقع بمصفاة الزاوية إلى أضرار متفاوتة بسبب الاشتباكات المسلحة، التي حدثت مساء يوم الجمعة"، مضيفة أن "الإحصاءات الأولية تشير إلى تضرر 29 موقعا من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى متعددة".وأوضحت أن "فرق الصيانة والسلامة بالشركة تقوم بأعمال التقييم والحصر والمعالجة حتى اللحظة".أفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء الجمعة، بسقوط عددا من القتلى والجرحى في مدينة الزاوية غرب طرابلس إثر اشتباكات اندلعت بين تشكيلات مُسلحة بالمدينة وتابعين لحكومة عبد الحميد الدبيبة.وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن الاشتباكات كانت بين مسلحين تابعين للمدعو محمد كشلاف الملقب بـ"القصب"، وآخرين تابعين لمحمد بحرون المُلقب بـ"الفار".وأسفرت الاشتباكات عن مقتل المدعو فراس الحطاب التابع لـ"القصب"، وسقوط 4 جرحى آخرين.وتعد مصفاة الزاوية لتكرير النفط، أكبر مصفاة نفطية في البلاد وتقع على بعد 40 كيلوا مترا غربي العاصمة طرابلس.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/قتلى-وجرحى-في-اشتباكات-بين-مجموعات-مسلحة-بمدينة-الزاوية-غربي-العاصمة-طرابلس-1061506689.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103586/52/1035865283_89:0:2756:2000_1920x0_80_0_0_990d3d0249e3f31c05dd4ad8e722e1d7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, المؤسسة الوطنية للنفط الليبية, أضرار
ليبيا... تضرر 29 موقعا في مصفاة الزاوية جراء الاشتباكات الأخيرة
تابعنا عبر
كشفت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، عن إصابة 29 موقعا بمصفاة الزاوية بأضرار إثر اشتباكات شهدتها مدينة الزاوية بين مجموعات مسلحة يوم الجمعة.
وقالت المؤسسة في بيان: "تعرضت عدة مواقع بمصفاة الزاوية إلى أضرار متفاوتة بسبب الاشتباكات المسلحة، التي حدثت مساء يوم الجمعة"، مضيفة أن "الإحصاءات الأولية تشير إلى تضرر 29 موقعا من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى متعددة".
وأوضحت أن "فرق الصيانة والسلامة بالشركة تقوم بأعمال التقييم والحصر والمعالجة حتى اللحظة".
وطالبت المؤسسة في البيان "الجميع بضرورة ضبط النفس وإبعاد المنشآت النفطية عن أي أعمال مسلحة من شأنها أن تعرض حياة العاملين للخطر وتضر بالبنية التحتية لقطاع النفط المتهالكة أصلا".
أفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء الجمعة، بسقوط عددا من القتلى والجرحى في مدينة الزاوية غرب طرابلس إثر اشتباكات اندلعت بين تشكيلات مُسلحة بالمدينة وتابعين لحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأوضح مراسل "سبوتنيك
" أن الاشتباكات كانت بين مسلحين تابعين للمدعو محمد كشلاف الملقب بـ"القصب"، وآخرين تابعين لمحمد بحرون المُلقب بـ"الفار".
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل المدعو فراس الحطاب التابع لـ"القصب"، وسقوط 4 جرحى آخرين.
وتعد مصفاة الزاوية لتكرير النفط، أكبر مصفاة نفطية في البلاد وتقع على بعد 40 كيلوا مترا غربي العاصمة طرابلس.