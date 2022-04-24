https://arabic.sputniknews.com/20220424/مبابي-يزيد-الغموض-حول-مستقبله-في-باريس-سان-جيرمان-1061537035.html
مبابي يزيد الغموض حول مستقبله في باريس سان جيرمان
مبابي يزيد الغموض حول مستقبله في باريس سان جيرمان
تهرب نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي من الإجابة على سؤال حول مستقبله في نادي العاصمة الفرنسية وهل سينتقل لريال مدريد أم لا خلال الصيف. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T02:59+0000
2022-04-24T02:59+0000
2022-04-24T02:59+0000
مبابي
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وقال مبابي عقب تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، "لم يتغير شيء، لذا ليس لدي ما أقوله".وأضاف، "لا يمكن اشتراط الحصول على شارة قيادة الفريق مقابل تجديد عقدي مع بي إس جي، لا يجب التطرق لهذا الأمر في وسائل الإعلام، بل من المفترض أن تأتي بشكل طبيعي".وتوج فريق باريس سان جيرمان، بلقب الدوري الفرنسي بعد تعادله مساء السبت، مع لانس بنتيجة (1-1)، قبل 4 جولات من انتهاء المسابقة، بينما بقى لانس في المركز السابع برصيد 54 نقطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/باريس-سان-جيرمان-يتوج-بطلا-للدوري-الفرنسي-بعد-تعادله-مع-لانس-1061535499.html
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مبابي
مبابي يزيد الغموض حول مستقبله في باريس سان جيرمان
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تهرب نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي من الإجابة على سؤال حول مستقبله في نادي العاصمة الفرنسية وهل سينتقل لريال مدريد أم لا خلال الصيف.
وقال مبابي عقب تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، "لم يتغير شيء، لذا ليس لدي ما أقوله
".
وأضاف، "لا يمكن اشتراط الحصول على شارة قيادة الفريق مقابل تجديد عقدي مع بي إس جي، لا يجب التطرق لهذا الأمر في وسائل الإعلام، بل من المفترض أن تأتي بشكل طبيعي".
وتوج فريق باريس سان جيرمان، بلقب الدوري الفرنسي بعد تعادله مساء السبت، مع لانس بنتيجة (1-1)، قبل 4 جولات من انتهاء المسابقة، بينما بقى لانس في المركز السابع برصيد 54 نقطة.