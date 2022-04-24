عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220424/مبابي-يزيد-الغموض-حول-مستقبله-في-باريس-سان-جيرمان-1061537035.html
مبابي يزيد الغموض حول مستقبله في باريس سان جيرمان
مبابي يزيد الغموض حول مستقبله في باريس سان جيرمان
تهرب نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي من الإجابة على سؤال حول مستقبله في نادي العاصمة الفرنسية وهل سينتقل لريال مدريد أم لا خلال الصيف. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T02:59+0000
2022-04-24T02:59+0000
مبابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104330/51/1043305168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d3ede90ac2c58ed657404812690567d5.jpg
وقال مبابي عقب تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، "لم يتغير شيء، لذا ليس لدي ما أقوله".وأضاف، "لا يمكن اشتراط الحصول على شارة قيادة الفريق مقابل تجديد عقدي مع بي إس جي، لا يجب التطرق لهذا الأمر في وسائل الإعلام، بل من المفترض أن تأتي بشكل طبيعي".وتوج فريق باريس سان جيرمان، بلقب الدوري الفرنسي بعد تعادله مساء السبت، مع لانس بنتيجة (1-1)، قبل 4 جولات من انتهاء المسابقة، بينما بقى لانس في المركز السابع برصيد 54 نقطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/باريس-سان-جيرمان-يتوج-بطلا-للدوري-الفرنسي-بعد-تعادله-مع-لانس-1061535499.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104330/51/1043305168_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_3bfd34d3ef72b497c110e285b9ca9b2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مبابي

مبابي يزيد الغموض حول مستقبله في باريس سان جيرمان

02:59 GMT 24.04.2022
© AFP 2022 / MARTIN BUREAUلاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي
لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AFP 2022 / MARTIN BUREAU
تابعنا عبرTelegram
تهرب نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي من الإجابة على سؤال حول مستقبله في نادي العاصمة الفرنسية وهل سينتقل لريال مدريد أم لا خلال الصيف.
وقال مبابي عقب تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، "لم يتغير شيء، لذا ليس لدي ما أقوله".
وأضاف، "لا يمكن اشتراط الحصول على شارة قيادة الفريق مقابل تجديد عقدي مع بي إس جي، لا يجب التطرق لهذا الأمر في وسائل الإعلام، بل من المفترض أن تأتي بشكل طبيعي".
ميسي يحتضن نيمار بعد هدفه في لانس وباريس يتوج بطلا للدوري الفرنسي، السبت 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
باريس سان جيرمان يتوج بطلا للدوري الفرنسي بعد تعادله مع لانس
أمس, 21:28 GMT
وتوج فريق باريس سان جيرمان، بلقب الدوري الفرنسي بعد تعادله مساء السبت، مع لانس بنتيجة (1-1)، قبل 4 جولات من انتهاء المسابقة، بينما بقى لانس في المركز السابع برصيد 54 نقطة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала