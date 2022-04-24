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مصر… سعر الدولار يرتفع في البنوك وشركات الصرافة
مصر… سعر الدولار يرتفع في البنوك وشركات الصرافة
سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، ارتفاعا ملحوظا في عدد من البنوك وشركات الصرافة. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
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2022-04-24T15:48+0000
اقتصاد
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ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، مشيرة إلى أن أسعار الدولار ارتفعت بمقدار 8 قروش مقابل الجنيه المصري وشمل ذلك شركات الصرافة وكلا من البنك الأهلي وبنك مصر.وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 18.52جنيه للشراء و18.58جنيه للبيع.أما سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري فسجل 18.51جنيه للشراء و18.59جنيه للبيع.
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اقتصاد, أخبار مصر الآن

مصر… سعر الدولار يرتفع في البنوك وشركات الصرافة

15:48 GMT 24.04.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021
 الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، ارتفاعا ملحوظا في عدد من البنوك وشركات الصرافة.
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، مشيرة إلى أن أسعار الدولار ارتفعت بمقدار 8 قروش مقابل الجنيه المصري وشمل ذلك شركات الصرافة وكلا من البنك الأهلي وبنك مصر.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 18.52جنيه للشراء و18.58جنيه للبيع.
أما سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري فسجل 18.51جنيه للشراء و18.59جنيه للبيع.
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