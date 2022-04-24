https://arabic.sputniknews.com/20220424/مصر-سعر-الدولار-يرتفع-في-البنوك-وشركات-الصرافة-1061559247.html
مصر… سعر الدولار يرتفع في البنوك وشركات الصرافة
مصر… سعر الدولار يرتفع في البنوك وشركات الصرافة
سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، ارتفاعا ملحوظا في عدد من البنوك وشركات الصرافة. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T15:48+0000
2022-04-24T15:48+0000
2022-04-24T15:48+0000
اقتصاد
أخبار مصر الآن
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ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، مشيرة إلى أن أسعار الدولار ارتفعت بمقدار 8 قروش مقابل الجنيه المصري وشمل ذلك شركات الصرافة وكلا من البنك الأهلي وبنك مصر.وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 18.52جنيه للشراء و18.58جنيه للبيع.أما سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري فسجل 18.51جنيه للشراء و18.59جنيه للبيع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار مصر الآن
مصر… سعر الدولار يرتفع في البنوك وشركات الصرافة
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سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، ارتفاعا ملحوظا في عدد من البنوك وشركات الصرافة.
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، مشيرة إلى أن أسعار الدولار
ارتفعت بمقدار 8 قروش مقابل الجنيه المصري وشمل ذلك شركات الصرافة وكلا من البنك الأهلي وبنك مصر.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي
في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 18.52جنيه للشراء و18.58جنيه للبيع.
أما سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري فسجل 18.51جنيه للشراء و18.59جنيه للبيع.