https://arabic.sputniknews.com/20220424/ملك-الأردن-يتوجه-إلى-القاهرة-لحضور-لقاء-ثلاثي-1061557055.html
ملك الأردن يتوجه إلى القاهرة لحضور لقاء ثلاثي
ملك الأردن يتوجه إلى القاهرة لحضور لقاء ثلاثي
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، أن الملك عبد الله الثاني توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور لقاء ثلاثي مصري أردني إماراتي. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T14:26+0000
2022-04-24T14:26+0000
2022-04-24T14:26+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وقال الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني في تغريدة عبر تويتر: "جلالة الملك عبد الله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، يغادر أرض الوطن متوجها إلى القاهرة، لعقد لقاء ثلاثي أردني مصري إماراتي".ومن المقرر أن يعقد الملك خلال الزيارة، لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.وطالب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يوم الخميس الماضي، أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة من الجامعة العربية، بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن الملك عبد الله تأكيده على أهمية توحيد الجهود العربية وتنسيقها وتكثيفها من أجل وقف التصعيد في القدس المحتلة.وشدد العاهل الأردني على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ووجوب الحفاظ على حقوق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية.وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها لما تقوم به إسرائيل من تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة.ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد، في خبر، مشيرة إلى أن الأردن يدين تقييد الوصول لكنيسة القيامة وتقليص أعداد من يحتفلون بـ "سبت النور" من المسيحيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن
ملك الأردن يتوجه إلى القاهرة لحضور لقاء ثلاثي
تابعنا عبر
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، أن الملك عبد الله الثاني توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور لقاء ثلاثي مصري أردني إماراتي.
وقال الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني في تغريدة عبر تويتر: "جلالة الملك عبد الله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، يغادر أرض الوطن متوجها إلى القاهرة، لعقد لقاء ثلاثي أردني مصري إماراتي".
ومن المقرر أن يعقد الملك خلال الزيارة، لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وطالب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يوم الخميس الماضي، أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة من الجامعة العربية، بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية
، عن الملك عبد الله تأكيده على أهمية توحيد الجهود العربية وتنسيقها وتكثيفها من أجل وقف التصعيد في القدس المحتلة
.
وشدد العاهل الأردني على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ووجوب الحفاظ على حقوق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها لما تقوم به إسرائيل من تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة.
ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد، في خبر
، مشيرة إلى أن الأردن يدين تقييد الوصول لكنيسة القيامة وتقليص أعداد من يحتفلون بـ "سبت النور" من المسيحيين.