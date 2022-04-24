عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220424/ملك-الأردن-يتوجه-إلى-القاهرة-لحضور-لقاء-ثلاثي-1061557055.html
ملك الأردن يتوجه إلى القاهرة لحضور لقاء ثلاثي
ملك الأردن يتوجه إلى القاهرة لحضور لقاء ثلاثي
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، أن الملك عبد الله الثاني توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور لقاء ثلاثي مصري أردني إماراتي. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T14:26+0000
2022-04-24T14:26+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1049642537_0:286:3071:2013_1920x0_80_0_0_df1e9947eb988dc34d4a56c602c9ce17.jpg
وقال الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني في تغريدة عبر تويتر: "جلالة الملك عبد الله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، يغادر أرض الوطن متوجها إلى القاهرة، لعقد لقاء ثلاثي أردني مصري إماراتي".ومن المقرر أن يعقد الملك خلال الزيارة، لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.وطالب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يوم الخميس الماضي، أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة من الجامعة العربية، بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن الملك عبد الله تأكيده على أهمية توحيد الجهود العربية وتنسيقها وتكثيفها من أجل وقف التصعيد في القدس المحتلة.وشدد العاهل الأردني على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ووجوب الحفاظ على حقوق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية.وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها لما تقوم به إسرائيل من تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة.ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد، في خبر، مشيرة إلى أن الأردن يدين تقييد الوصول لكنيسة القيامة وتقليص أعداد من يحتفلون بـ "سبت النور" من المسيحيين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1049642537_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_be129de625eaae862dccc0c83c6f1eb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الأردن

ملك الأردن يتوجه إلى القاهرة لحضور لقاء ثلاثي

14:26 GMT 24.04.2022
© REUTERS / ELIZABETH FRANTZالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتحدث بعد أن استقبلته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، 22 يوليو/ تموز 2021
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتحدث بعد أن استقبلته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، 22 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© REUTERS / ELIZABETH FRANTZ
تابعنا عبرTelegram
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، أن الملك عبد الله الثاني توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور لقاء ثلاثي مصري أردني إماراتي.
وقال الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني في تغريدة عبر تويتر: "جلالة الملك عبد الله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، يغادر أرض الوطن متوجها إلى القاهرة، لعقد لقاء ثلاثي أردني مصري إماراتي".
ومن المقرر أن يعقد الملك خلال الزيارة، لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وطالب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يوم الخميس الماضي، أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة من الجامعة العربية، بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن الملك عبد الله تأكيده على أهمية توحيد الجهود العربية وتنسيقها وتكثيفها من أجل وقف التصعيد في القدس المحتلة.
وشدد العاهل الأردني على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ووجوب الحفاظ على حقوق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها لما تقوم به إسرائيل من تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة.
ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد، في خبر، مشيرة إلى أن الأردن يدين تقييد الوصول لكنيسة القيامة وتقليص أعداد من يحتفلون بـ "سبت النور" من المسيحيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала