https://arabic.sputniknews.com/20220425/أردوغان-يستقبل-غوتيريش-في-أنقرة-قبل-سفر-الأخير-إلى-موسكو-1061605132.html
أردوغان يستقبل غوتيريش في أنقرة قبل سفر الأخير إلى موسكو
أردوغان يستقبل غوتيريش في أنقرة قبل سفر الأخير إلى موسكو
استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، في العاصمة التركية أنقرة. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T15:23+0000
2022-04-25T15:23+0000
2022-04-25T15:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار تركيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
رجب طيب أردوغان
روسيا
فلاديمير بوتين
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وجرى الاستقبال في المجمع الرئاسي بأنقرة، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وتأتي زيارة غوتيريش إلى تركيا قبل سفره إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأعلن الكرملين، يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي يوم 26 أبريل/نيسان، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي سيزور موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.ويخطط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للقيام بزيارة رسمية إلى العاصمة الأوكرانية، يوم الخميس المقبل، حيث سيلتقي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومع وزير الخارجية دميتري كوليبا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/غوتيريش-يعلق-قبل-لقائه-بوتين-في-موسكو-1061514697.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, رجب طيب أردوغان, روسيا, فلاديمير بوتين
أردوغان يستقبل غوتيريش في أنقرة قبل سفر الأخير إلى موسكو
15:23 GMT 25.04.2022 (تم التحديث: 15:26 GMT 25.04.2022) تابعنا عبر
استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، في العاصمة التركية أنقرة.
وجرى الاستقبال في المجمع الرئاسي بأنقرة، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
وتأتي زيارة غوتيريش إلى تركيا قبل سفره إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأعلن الكرملين، يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي يوم 26 أبريل/نيسان، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي سيزور موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
ويخطط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للقيام بزيارة رسمية إلى العاصمة الأوكرانية، يوم الخميس المقبل، حيث سيلتقي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومع وزير الخارجية دميتري كوليبا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.