https://arabic.sputniknews.com/20220425/الأرصاد-المصرية-تكشف-حقيقة-تعرض-البلاد-لموجة-شديدة-الحرارة-قبل-عيد-الفطر-1061606635.html

الأرصاد المصرية تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة قبل عيد الفطر

الأرصاد المصرية تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة قبل عيد الفطر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الاثنين، عن تعرض مصر لارتفاع في درجات الحرارة قبل عيد الفطر المبارك. 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T16:07+0000

2022-04-25T16:07+0000

2022-04-25T16:11+0000

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103833/47/1038334796_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_9f960fe1a5cafa94fae07520d0d7ae7d.jpg

قالت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، منار غانم، إن "حالة الطقس في مصر ستشهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة الجمعة المقبل"، مؤكدة أن ذلك "يرجع إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني على الصحراء الجوية يصاحبها ارتفاع ملحوظ في الحرارة".وأكدت منار غانم، في تصريحات صحفية، أن "الطقس يوم الجمعة المقبل سيكون شديد الحرارة نهارا معتدلا خلال ساعات الليل، على أن تعاود درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى بداية من يوم السبت المقبل الموافق 30 أبريل".وأشارت الدكتورة منار غانم، إلى "عودة درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها يومي السبت والأحد قبل عيد الفطر المبارك، وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية"، نافية ماتم تداوله بأن درجات الحرارة تكسر حاجز الـ 40 درجة.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-ارتفاع-مفاجئ-في-الحرارة-تصل-إلى-45-درجة-1061458503.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار مصر الآن