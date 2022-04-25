https://arabic.sputniknews.com/20220425/الأرصاد-المصرية-تكشف-حقيقة-تعرض-البلاد-لموجة-شديدة-الحرارة-قبل-عيد-الفطر-1061606635.html
الأرصاد المصرية تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة قبل عيد الفطر
الأرصاد المصرية تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة قبل عيد الفطر
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الاثنين، عن تعرض مصر لارتفاع في درجات الحرارة قبل عيد الفطر المبارك. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T16:07+0000
2022-04-25T16:07+0000
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قالت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، منار غانم، إن "حالة الطقس في مصر ستشهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة الجمعة المقبل"، مؤكدة أن ذلك "يرجع إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني على الصحراء الجوية يصاحبها ارتفاع ملحوظ في الحرارة".وأكدت منار غانم، في تصريحات صحفية، أن "الطقس يوم الجمعة المقبل سيكون شديد الحرارة نهارا معتدلا خلال ساعات الليل، على أن تعاود درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى بداية من يوم السبت المقبل الموافق 30 أبريل".وأشارت الدكتورة منار غانم، إلى "عودة درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها يومي السبت والأحد قبل عيد الفطر المبارك، وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية"، نافية ماتم تداوله بأن درجات الحرارة تكسر حاجز الـ 40 درجة.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-ارتفاع-مفاجئ-في-الحرارة-تصل-إلى-45-درجة-1061458503.html
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أخبار مصر الآن
الأرصاد المصرية تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة قبل عيد الفطر
16:07 GMT 25.04.2022 (تم التحديث: 16:11 GMT 25.04.2022) تابعنا عبر
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الاثنين، عن تعرض مصر لارتفاع في درجات الحرارة قبل عيد الفطر المبارك.
قالت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، منار غانم، إن "حالة الطقس في مصر ستشهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة الجمعة المقبل"، مؤكدة أن ذلك "يرجع إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني على الصحراء الجوية يصاحبها ارتفاع ملحوظ في الحرارة".
وأكدت منار غانم، في تصريحات صحفية
، أن "الطقس يوم الجمعة المقبل سيكون شديد الحرارة نهارا معتدلا خلال ساعات الليل، على أن تعاود درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى بداية من يوم السبت المقبل الموافق 30 أبريل".
وأشارت الدكتورة منار غانم، إلى "عودة درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها يومي السبت والأحد قبل عيد الفطر المبارك، وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية"، نافية ماتم تداوله بأن درجات الحرارة تكسر حاجز الـ 40 درجة.