https://arabic.sputniknews.com/20220421/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-ارتفاع-مفاجئ-في-الحرارة-تصل-إلى-45-درجة-1061458503.html

الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع مفاجئ في الحرارة... تصل إلى 45 درجة

الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع مفاجئ في الحرارة... تصل إلى 45 درجة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، المواطنين من ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، يبدأ من غد الجمعة. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

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درجات الحرارة اليوم

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وقال خبراء الأرصاد في بيان، إن درجات الحرارة ترتفع تدريجيا مرة أخرى، اعتبارا من الجمعة وحتى الأربعاء، متوقعين أن تصل ذروتها يوم الأربعاء، لتسجل 45 درجة على محافظات الصعيد، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".وأضاف الخبراء أن "ارتفاع درجات الحرارة سيكون بشكل تدريجي، ولن تزيد الحرارة عن ٣٤ درجة في الأيام الأولى من الأسبوع المقبل، فيما تتأثر البلاد بارتفاع آخر كبير في درجات الحرارة بداية من الخميس القادم وتصل الذروة الجمعة ٢٩ أبريل وتسجل درجة الحرارة علي القاهرة ٤٠ درجة، فيما تسجل جنوب مصر ٤٥ درجة".ويتوقع الخبراء أن يسود، اليوم الخميس، طقس ربيعي معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على كل من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والشمالية الغربية ووسط سيناء.كما توقع الخبراء أن يكون الطقس حارا على كل من محافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء وسلال جبال البحر الأحمر، ومائلا للحرارة على مدن ومحافظات شمال الصعيد.وفي الليل يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، ومائل للبرودة على شمال الصعيد، ولطيف على جنوب الصعيد.

https://arabic.sputniknews.com/20220417/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الاثنين-1061305560.html

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