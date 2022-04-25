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الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعنف في دارفور
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعنف في دارفور
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالوقف الفوري لأعمال العنف في إقليم دارفور، غربي السودان، معربا عن أسفه لمقتل مدنيين فيها مؤخرا. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T16:15+0000
2022-04-25T16:15+0000
أخبار السودان اليوم
دارفور
منظمة الأمم المتحدة
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وجاء في بيان لنائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، اليوم الاثنين: "يأسف الأمين العام لمقتل المدنيين في محلية كرينيك، وكذلك الهجمات على المرافق الصحية التي وقعت الأحد (في كرينيك أيضا)".وأضاف: "يدعو الأمين العام إلى وقف فوري لأعمال العنف، ويتقدم بأحر التعازي لأسر القتلى والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية"، فيما تخلف عن الاتفاق "الحركة الشعبية ـ شمال" بزعامة عبد العزيز الحلو، وحركة "تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور، والتي تقاتل القوات الحكومية في دارفور.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/حاكم-إقليم-دارفور-يدعو-لتكوين-قوات-مشتركة-لتثبيت-الأمن-في-وسط-دارفور-1061030798.html
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أخبار السودان اليوم, دارفور, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعنف في دارفور

16:15 GMT 25.04.2022
© Sputnik . ahmed abd elwahabنائب رئيس التحالف السوداني
نائب رئيس التحالف السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© Sputnik . ahmed abd elwahab
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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالوقف الفوري لأعمال العنف في إقليم دارفور، غربي السودان، معربا عن أسفه لمقتل مدنيين فيها مؤخرا.
وجاء في بيان لنائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، اليوم الاثنين: "يأسف الأمين العام لمقتل المدنيين في محلية كرينيك، وكذلك الهجمات على المرافق الصحية التي وقعت الأحد (في كرينيك أيضا)".
وأضاف: "يدعو الأمين العام إلى وقف فوري لأعمال العنف، ويتقدم بأحر التعازي لأسر القتلى والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".
وشدد الأمين العام على أن "المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين في دارفور تقع على عاتق حكومة السودان"، داعيا إلى "الإسراع بنشر قوات حفظ الأمن المشتركة وفقا لاتفاقية جوبا للسلام".
نساء سودانيات ينقلن المياه على ظهور الحمير في قرية الطويل سعدون ، 85 كيلومترًا جنوب مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، 2 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
حاكم إقليم دارفور يدعو لتكوين قوات مشتركة لتثبيت الأمن في "وسط دارفور"
10 أبريل, 08:30 GMT
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية"، فيما تخلف عن الاتفاق "الحركة الشعبية ـ شمال" بزعامة عبد العزيز الحلو، وحركة "تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور، والتي تقاتل القوات الحكومية في دارفور.
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 61 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:25 GMT
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