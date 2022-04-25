https://arabic.sputniknews.com/20220425/الأمم-المتحدة-تدين-عمليات-قتل-المدنيين-في-إقليم-دارفور-غربي-السودان-1061568577.html

الأمم المتحدة تدين عمليات قتل المدنيين في إقليم دارفور غربي السودان

الأمم المتحدة تدين عمليات قتل المدنيين في إقليم دارفور غربي السودان

أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، اليوم الأحد، عن إدانته لعمليات القتل التي تعرض لها مجموعة من المدنيين في غرب دارفور. 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T01:10+0000

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دارفور

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الخرطوم - سبوتنيك. وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان في بيان عبر موقعها الرسمي، "يعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته لعمليات القتل الشنيعة للمدنيين والهجمات على المرافق الصحية في كرينيك، غرب دارفور، ويدعو للوقف الفوري لأعمال العنف في المنطقة".وأضاف البيان، "كما ويتقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بأحر التعازي لأسر القتلى ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين".وأضاف البيان أن بيرتس أُحيط علمًا بالإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية، والتي تضمنت التزامًا بإجلاء المدنيين الجرحى، داعيا للإسراع بنشر قوات حفظ الأمن المشتركة، وفقاً لمتطلبات اتفاق جوبا للسلام.كما دعا الممثل الخاص للأمين العام إلى إجراء تحقيق مُستفيض، وشفاف، تُنشر نتائجهُ على الملأ، وبما يسهم في تحديد هوية مُرتكبي أعمال العنف، ومثولهم أمام العدالة.وأشار بيرتس، حسب البيان، إلى الحاجة الماسة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، مؤكدا أن بعثة الأمم المتحدة إلى السودان ستبقى على أهبة الاستعداد لتقديم كل المساعدة للمحتاجين.وكان المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور، آدم ريغال، أعلن في وقت سابق، مقتل ما لا يقل عن 160 شخصا، خلال أعمال عنف اندلعت في إقليم دارفور غربي البلاد.وتشهد مناطق عديدة في إقليم دارفور السوداني من حين لآخر اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والأفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

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