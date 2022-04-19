https://arabic.sputniknews.com/20220419/دقلو-يتحدث-عن-حقيقة-الخلاف-بين-قوات-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-1061381363.html
دقلو يتحدث عن حقيقة الخلاف بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع
دقلو يتحدث عن حقيقة الخلاف بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع
قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن المنظومة الأمنية في السودان تعمل في تناغم تام، نافيا وجود خلاف بين الجيش... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T15:39+0000
2022-04-19T15:39+0000
2022-04-19T15:39+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
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وأشار دقلو إلى أن "القوات المسلحة والدعم السريع توأمان ويعملان سويا من أجل تقدم واستقرار السودان، بحسب وكالة الأنباء السوانية "سونا".وأضاف دقلو أن "ما يروج له من شائعات بأن هناك خلافا بين الجيش والدعم السريع غير صحيح".ودعا دقلو خلال كلمة له أثناء الإفطار الرمضاني الذي أقامته المبادرة الشعبية لحراسة الثورة السودانية، "الشباب للاضطلاع بدورهم والعمل على وحدة واستقرار السودان".وطالب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، "أصحاب اللاءات بضرورة الحوار وأنه بدون الحوار لا يمكن للسودان أن يتقدم ولا بديل للحوار إلا الحوار".وبشر دقلو الشعب السوداني بأن "الأيام المقبلة ستشهد جهودا من الأجهزة الأمنية في كافة ولايات السودان لبسط هيبة الدولة لا سيما ولاية غرب دارفور".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/السودان-مجلس-السيادة-يطالب-بمواصلة-عمل-لجنة-الحوار-السياسي--1061354838.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان
دقلو يتحدث عن حقيقة الخلاف بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع
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قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن المنظومة الأمنية في السودان تعمل في تناغم تام، نافيا وجود خلاف بين الجيش والدعم السريع.
وأشار دقلو إلى أن "القوات المسلحة والدعم السريع توأمان ويعملان سويا من أجل تقدم واستقرار السودان، بحسب وكالة الأنباء السوانية
"سونا".
وأضاف دقلو أن "ما يروج له من شائعات بأن هناك خلافا بين الجيش والدعم السريع غير صحيح".
ودعا دقلو خلال كلمة له أثناء الإفطار الرمضاني الذي أقامته المبادرة الشعبية لحراسة الثورة السودانية، "الشباب للاضطلاع بدورهم والعمل على وحدة واستقرار السودان".
وطالب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، "أصحاب اللاءات بضرورة الحوار
وأنه بدون الحوار لا يمكن للسودان أن يتقدم ولا بديل للحوار إلا الحوار".
وبشر دقلو الشعب السوداني بأن "الأيام المقبلة ستشهد جهودا من الأجهزة الأمنية في كافة ولايات السودان لبسط هيبة الدولة لا سيما ولاية غرب دارفور".