https://arabic.sputniknews.com/20220425/الرئيس-الجزائري-يوجه-دعوة-لنظيره-الفرنسي-لزيارة-البلاد--1061607141.html

الرئيس الجزائري يوجه دعوة لنظيره الفرنسي لزيارة البلاد

الرئيس الجزائري يوجه دعوة لنظيره الفرنسي لزيارة البلاد

وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، دعوة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لزيارة البلاد قريبا، متطلعا لتوسيع التعاون بين البلدين، جاء ذلك في... 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T16:22+0000

2022-04-25T16:22+0000

2022-04-25T16:22+0000

العالم العربي

الرئيس الجزائري

إيمانويل ماكرون

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وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس الجزائري قال في تهنئته: "وإذ أقرن هذه التهاني والتمنيات بالتعبير عن سروري باستقبالكم عن قريب في الجزائر، لنُطلق سويا ديناميكية تدفع إلى التقدم في معالجة الـملفات الكبرى... وإلى تكثيف وتوسيع العلاقات الجزائرية الفرنسية".وأشار الرئيس الجزائري إلى أن "الثقة التي جدَّدها الشعب الفرنسي فيكم، دليلُ عرفانٍ على النتائج التي حققتموها، وهي شهادةُ تقدير لـما تتمتعون به من مـــزايا رجال الدولة، التي سخرتموها لخدمة مصالح أمتكم ومكانتها على الساحة الدولية".وأعرب عن ارتياحه "لجودة علاقتنا الشخصية الـمتسمة بالثقة والـمودة، وللتطورات التي أحرزتْها ولو نسبيًا الشراكةُ الجزائرية الفرنسية، بفضل تفانينا والتزامنا، فإنني في الوقت الذي تُباشرون فيه عهدة ثانية، أتمنى أن تكون ثرية بالجهد الـمشترك في مسار العلاقات الثنائية للوصول بها إلى أفضل الـمستويات الـمأمولة، أقدِّر أهمية الفرصة التاريخية الـمتاحة لنا لاستشراف المستقبل والتكفل بطموحاتنا بشجاعة ومسؤولية".وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم، فوز ماكرون بولاية ثانية، بعد حصوله على 58.55 بالمئة من الأصوات، خلال الجولة الثانية من الانتخابات، أمام منافسته مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني، مارين لوبان.

https://arabic.sputniknews.com/20220425/ماكرون-يفوز-بالانتخابات-الرئاسية-بـ-5855-مقابل-4145-للوبان-1061569145.html

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العالم العربي, الرئيس الجزائري, إيمانويل ماكرون