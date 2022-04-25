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https://arabic.sputniknews.com/20220425/ماكرون-يفوز-بالانتخابات-الرئاسية-بـ-5855-مقابل-4145-للوبان-1061569145.html
ماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان
ماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين، فوز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بولاية ثانية، في منصب الرئيس، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصده... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T00:19+0000
2022-04-25T00:19+0000
الانتخابات الفرنسية
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وبحسب بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، فإن ماكرون حصد 58.55% من الأصوات أمام منافسته لوبان التي حصدت 41.45% من الأصوات، وذلك بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات.وعقب إعلان النتيجة، أفاد مراسلنا في باريس، بأن مواجهات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين في باريس، مشيرا إلى أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.يُذكر أن ماكرون فاز على لوبان أيضا في الجولة الأولى من الانتخابات، حيث حصد 27.84% من الأصوات، مقابل 23.15% للوبان.وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاما، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/اندلاع-مواجهات-بين-متظاهرين-والشرطة-في-باريس-وإطلاق-الغاز-بعد-فوز-ماكرون-1061567489.html
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الانتخابات الفرنسية

ماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان

00:19 GMT 25.04.2022
© LUDOVIC MARINماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان
ماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© LUDOVIC MARIN
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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين، فوز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بولاية ثانية، في منصب الرئيس، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصده 58.55% من الأصوات خلال الجولة الثانية من الانتخابات أمام منافسته مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، فإن ماكرون حصد 58.55% من الأصوات أمام منافسته لوبان التي حصدت 41.45% من الأصوات، وذلك بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات.
وعقب إعلان النتيجة، أفاد مراسلنا في باريس، بأن مواجهات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين في باريس، مشيرا إلى أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
صورة أرشيفية للشرطة الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
اندلاع مواجهات بين متظاهرين والشرطة في باريس وإطلاق الغاز بعد فوز ماكرون
أمس, 21:13 GMT
يُذكر أن ماكرون فاز على لوبان أيضا في الجولة الأولى من الانتخابات، حيث حصد 27.84% من الأصوات، مقابل 23.15% للوبان.
وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاما، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.
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