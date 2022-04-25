https://arabic.sputniknews.com/20220425/ماكرون-يفوز-بالانتخابات-الرئاسية-بـ-5855-مقابل-4145-للوبان-1061569145.html

ماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان

ماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين، فوز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بولاية ثانية، في منصب الرئيس، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصده... 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T00:19+0000

2022-04-25T00:19+0000

2022-04-25T00:19+0000

الانتخابات الفرنسية

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وبحسب بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، فإن ماكرون حصد 58.55% من الأصوات أمام منافسته لوبان التي حصدت 41.45% من الأصوات، وذلك بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات.وعقب إعلان النتيجة، أفاد مراسلنا في باريس، بأن مواجهات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين في باريس، مشيرا إلى أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.يُذكر أن ماكرون فاز على لوبان أيضا في الجولة الأولى من الانتخابات، حيث حصد 27.84% من الأصوات، مقابل 23.15% للوبان.وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاما، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.

https://arabic.sputniknews.com/20220424/اندلاع-مواجهات-بين-متظاهرين-والشرطة-في-باريس-وإطلاق-الغاز-بعد-فوز-ماكرون-1061567489.html

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الانتخابات الفرنسية