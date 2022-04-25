https://arabic.sputniknews.com/20220425/الناتو-يعقد-اجتماعا-لوزراء-خارجية-الدول-الأعضاء-في-برلين--1061578962.html
الناتو يعقد اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في برلين
الناتو يعقد اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في برلين
أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الاثنين، عقد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء، يومي 14 و15 مايو/أيار المقبل، في برلين. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T11:40+0000
2022-04-25T11:40+0000
2022-04-25T11:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
برلين
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال الحلف، في بيان: "سيجتمع وزراء خارجية الناتو في برلين، يوم 14 مايو، في اجتماع غير رسمي يستمر يومين".وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، دعت وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي إلى اجتماع غير رسمي، في مايو المقبل.وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، قبيل مشاورات وزراء خارجية الحلف في بروكسل، إن الأمر يتعلق بمواصلة التنسيق الوثيق للغاية، في ضوء الحرب في أوكرانيا.إلى ذلك، طلبت كييف من برلين المزيد من الأسلحة، في اجتماع وزراء خارجية الناتو، وحثت ألمانيا وحلفاء آخرين على توفير المزيد من الأسلحة.وشدد الأمين العام لحلف الناتو، على أن الهدف من زيادة قوات الناتو في شرق أوروبا، هو منع توسع الصراع خارج أوكرانيا، مجدداً التأكيد على أن الحلف لا ينوي إرسال قوات إلى أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/ترودو-كندا-تدعم-بقوة-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-1061471922.html
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الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, برلين, أخبار أوكرانيا
الناتو يعقد اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في برلين
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أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الاثنين، عقد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء، يومي 14 و15 مايو/أيار المقبل، في برلين.
موسكو- سبوتنيك. وقال الحلف، في بيان: "سيجتمع وزراء خارجية الناتو في برلين، يوم 14 مايو، في اجتماع غير رسمي يستمر يومين".
وأضاف: "سيعقد اجتماع غير رسمي للناتو، على مستوى وزراء الخارجية في برلين؛ وسيرأس الاجتماع الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ".
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، دعت وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي إلى اجتماع غير رسمي، في مايو المقبل.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، قبيل مشاورات وزراء خارجية الحلف في بروكسل، إن الأمر يتعلق بمواصلة التنسيق الوثيق للغاية، في ضوء الحرب في أوكرانيا.
إلى ذلك، طلبت كييف من برلين المزيد من الأسلحة، في اجتماع وزراء خارجية الناتو، وحثت ألمانيا وحلفاء آخرين على توفير المزيد من الأسلحة.
وقال ستولتنبرغ، في وقت سابق: "نحتاج إلى حشد المزيد من الضغط على روسيا لإنهاء الحرب العدوانية ضد أوكرانيا... الحلفاء مستعدون لتعزيز دعم أوكرانيا بأسلحة حديثة ومتطورة، للدفاع عن نفسها".
وشدد الأمين العام لحلف الناتو، على أن الهدف من زيادة قوات الناتو في شرق أوروبا، هو منع توسع الصراع خارج أوكرانيا، مجدداً التأكيد على أن الحلف لا ينوي إرسال قوات إلى أوكرانيا.