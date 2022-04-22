https://arabic.sputniknews.com/20220422/ترودو-كندا-تدعم-بقوة-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-1061471922.html

ترودو: كندا "تدعم بقوة" انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

ترودو: كندا "تدعم بقوة" انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

قال رئيس الوزراء جاستن ترودو، يوم الخميس، إن أوتاوا تؤيد بقوة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي. 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T02:29+0000

2022-04-22T02:29+0000

2022-04-22T02:29+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

السويد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1057546382_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_586d4e7f601559bc0e42c1aa5a7e8cb3.jpg

تورونتو - سبوتنيك. وقال ترودو للصحفيين في أوتاوا يوم الخميس: "تجرى محادثات حول تتطلع السويد وفنلندا إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وكندا، بالطبع، تدعم ذلك بشدة".في الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام الأمريكية أن فنلندا دعت السويد لتقديم طلبات مشتركة للحصول على عضوية الناتو.وقال مشرع فنلندي يوم الخميس إن هلسنكي ستقدم طلب العضوية في الأسابيع المقبلة.وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد قالت، يوم الأربعاء، إن روسيا حذرت السويد وفنلندا من عواقب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وعبرت الخارجية الروسية، في وقت سابق، عن قلق موسكو إزاء جهود الولايات المتحدة وبعض حلفائها "لجر" فنلندا والسويد إلى الناتو، وحذرت من أن موسكو قد تضطر لاتخاذ إجراءات للرد، حال انضمام البلدين إلى الحلف.ويبلغ طول الحدود البرية بين روسيا وفنلندا حوالي 1340 كيلومتراً. وتمتلك فنلندا أطول حدود مشتركة لدولة في الاتحاد الأوروبي مع روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220420/زاخاروفا-روسيا-حذرت-السويد-وفنلندا-من-عواقب-الانضمام-إلى-الناتو--1061401787.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, السويد