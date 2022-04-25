بوتين: الغرب لن ينجح بتقسيم المجتمع وتدمير الدولة الروسية

واعتبر يوتين أن "خطة الغرب الأولى تتضمن تقسيم المجتمع الروسي وتدمير البلاد من الداخل، لكن لن يتمكنوا من ذلك".
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مجلس إدارة مكتب المدعي العام، اليوم الاثنين، إن "روسيا تواجه ضغوط عقوبات غير مسبوقة، والاقتصاد الروسي لديه فرصة للعمل بثبات ودون إخفاقات في الظروف الحالية".
11:48 GMT 25.04.2022
وتحدث بوتين عن النفقات الحكومية ونفقات الدفاع، حيث قال: "كجزء من مكافحة الفساد، يجب إيلاء اهتمام خاص للتحقق من إنفاق أموال الميزانية، فأولا وقبل كل شيء، تلك المخصصة للمشاريع الوطنية الفيدرالية، ولكن يجب ألا ننسى بالطبع المشاريع على مستوى البلديات، والمستوى الإقليمي".
وقال بوتين إنه "يراقب بشكل صارم الأموال التي يتم إنفاقها على التنفيذ في المجال الدفاعي للدولة وتطوير مؤسسات الصناعة الدفاعية".
11:42 GMT 25.04.2022
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه على الرغم من الكشف عن الجرائم الخطيرة بما يقرب من 100%، إلا أنه من الجدير الانتباه إلى مستوى الكشف عن السرقة والاحتيال الذي لا يزال غير مرتفع.
وقال بوتين: "نعم، يمكن أن يطلق على نتيجة بأنها جيدة إذا تم تحقيق ما يقرب من 100% من الكشف عن الجرائم الخطيرة بشكل خاص، ومع ذلك، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالكشف عن جنح السرقات وعمليات الاحتيال، فإن المؤشرات ليست عالية جدًا، لقد تحدثت حول هذا بالتفصيل في فبراير/ شباط، وفي وزارة الداخلية، أود أن أسمع منكم اقتراحات حول كيفية تغيير الوضع، وكيفية زيادة مستوى الكشف عن هذه الجرائم ".
11:36 GMT 25.04.2022
11:33 GMT 25.04.2022
بوتين: "يجب السماح للشركات الأجنبية التي بقيت في البلاد، رغم الضغوط، بالعمل في روسيا بسلام".
11:32 GMT 25.04.2022
بوتين: "الآن تقوم الحكومة ومناطقنا بتنفيذ تدابير واسعة النطاق لدعم المواطنين الروس، ويجب علينا ضمان عمل آليات الدعم الاجتماعي هذه بسلاسة على جميع المستويات، وأعني بما في ذلك تحويل المعاشات التقاعدية في الوقت المناسب، ودفع التعويضات للأسر الصغيرة، والأسر الكبيرة على حد سواء، والتوسع في برامج تعزيز العمالة".
11:32 GMT 25.04.2022
دعا الرئيس بوتين جميع سلطات التحقيق إلى "تسجيل جرائم القوميين الأوكرانيين بالتفصيل وتقديمهم للمحاكمة".
11:31 GMT 25.04.2022
بوتين: "نعرف القيّمين على النازيين الجدد الأوكرانيين بالأسماء والكنيات، من المخابرات الغربية، وخاصة وكالة المخابرات المركزية (الأمريكية)، والذين يقدمون التوجيهات مثل قتل الصحفيين".
11:25 GMT 25.04.2022
"التحقيق الموسع مطلوب حول الاستفزازات الصريحة ضد قواتنا المسلحة، بما في ذلك استخدام مصادر وسائل الإعلام الأجنبية وشبكات التواصل الاجتماعي".
11:20 GMT 25.04.2022
"بشكل منفصل عن المهام التي تواجه مكتب المدعي العام ومجال إنفاذ القانون فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في دونباس وأوكرانيا، وأثناء العملية الخاصة تم الكشف عن حقائق كبرى عن أكبر انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي من قبل تشكيلات النازيين الجدد في أوكرانيا والمرتزقة الأجانب".
"نحن نتحدث عن قتل مدنيين واستخدام أشخاص ومن بينهم أطفال كدروع بشرية وجرائم أخرى".
11:08 GMT 25.04.2022
بوتين: "مجتمعنا يظهر نضجا وتضامنا، ويدعم قواتنا المسلحة، وجهودنا الرامية إلى ضمان أمن روسيا الوطني، دون قيد أو شرط، ويدعم أيضا المواطنين الذين يعيشون في دونباس".
11:00 GMT 25.04.2022
بوتين: جهاز الأمن الفيدرالي أوقف أنشطة جماعة إرهابية خططت لشن هجمات على صحفيين روس بارزين.