بوتين: الغرب لن ينجح بتقسيم المجتمع وتدمير الدولة الروسية

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه على الرغم من الكشف عن الجرائم الخطيرة بما يقرب من 100%، إلا أنه من الجدير الانتباه إلى مستوى الكشف عن السرقة والاحتيال الذي لا يزال غير مرتفع.

وقال بوتين: "نعم، يمكن أن يطلق على نتيجة بأنها جيدة إذا تم تحقيق ما يقرب من 100% من الكشف عن الجرائم الخطيرة بشكل خاص، ومع ذلك، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالكشف عن جنح السرقات وعمليات الاحتيال، فإن المؤشرات ليست عالية جدًا، لقد تحدثت حول هذا بالتفصيل في فبراير/ شباط، وفي وزارة الداخلية، أود أن أسمع منكم اقتراحات حول كيفية تغيير الوضع، وكيفية زيادة مستوى الكشف عن هذه الجرائم ".