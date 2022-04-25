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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/تغطية-مباشرة-شهران-على-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1061569949.html
تغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية للشهر الثاني تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T04:34+0000
2022-04-25T04:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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عمل الصحفيين في غورلوفكا، دونباس - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

04:34 GMT 25.04.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية للشهر الثاني تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
04:49 GMT 25.04.2022
دونيتسك: القوات الأوكرانية لم تعد تمتلك ذخيرة كافية
قال قائد كتيبة المتطوعين الأسطورية "بياتناشكا"، أخرا أفيدزبا، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن القوات الأوكرانية "تشعر بقلة القذائف"، وبدأت في توفير الذخيرة.
04:43 GMT 25.04.2022
السفير في واشنطن: روسيا ترسل مذكرة إلى الولايات المتحدة تطالبها بوقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
04:36 GMT 25.04.2022
وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيان يزوران كييف
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وأعلنا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.
وذكرت وكالة "فراس برس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن بلينكن وأوستن زارا كييف، وأعلنا عن عودة الدبلوماسيين الأميركيين تدريجيا إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.

وحسب الوكالة، أعلن الوزيران عن حزمة إضافية من المساعدات عسكرية المباشرة وغير المباشرة إلى أوكرانيا بقيمة 700 مليون دولار.
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