تغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وأعلنا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وذكرت وكالة "فراس برس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن بلينكن وأوستن زارا كييف، وأعلنا عن عودة الدبلوماسيين الأميركيين تدريجيا إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.



وحسب الوكالة، أعلن الوزيران عن حزمة إضافية من المساعدات عسكرية المباشرة وغير المباشرة إلى أوكرانيا بقيمة 700 مليون دولار.