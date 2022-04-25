https://arabic.sputniknews.com/20220425/تغطية-مباشرة-شهران-على-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1061569949.html
تغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية للشهر الثاني تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T04:34+0000
2022-04-25T04:34+0000
2022-04-25T04:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
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تواصل القوات المسلحة الروسية للشهر الثاني تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
دونيتسك: القوات الأوكرانية لم تعد تمتلك ذخيرة كافية
قال قائد كتيبة المتطوعين الأسطورية "بياتناشكا"، أخرا أفيدزبا، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن القوات الأوكرانية "تشعر بقلة القذائف"، وبدأت في توفير الذخيرة.
السفير في واشنطن: روسيا ترسل مذكرة إلى الولايات المتحدة تطالبها بوقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وأعلنا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.
وذكرت وكالة "فراس برس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن بلينكن وأوستن زارا كييف، وأعلنا عن عودة الدبلوماسيين الأميركيين تدريجيا إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.
وحسب الوكالة، أعلن الوزيران عن حزمة إضافية من المساعدات عسكرية المباشرة وغير المباشرة إلى أوكرانيا بقيمة 700 مليون دولار.