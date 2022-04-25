https://arabic.sputniknews.com/20220425/الدفاع-الروسية-تدمير-6-محطات-سكك-حديدية-تمد-القوات-الأوكرانية-بالأسلحة-1061608710.html
الدفاع الروسية: تدمير 6 محطات سكك حديدية تمد القوات الأوكرانية بالأسلحة
الدفاع الروسية: تدمير 6 محطات سكك حديدية تمد القوات الأوكرانية بالأسلحة
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت 6 محطات سكك حديدية. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T17:46+0000
2022-04-25T17:46+0000
2022-04-25T17:46+0000
روسيا
رصد عسكري
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وتابع كوناشينكوف: "نفذت القوات الصاروخية 15 ضربة أصابت موقعا لمنظومة صواريخ "توشكا أو" الأوكرانية، ومدفعية الميدان، و10 مناطق لتجمع الجنود المشاة والمدرعات".وأضاف أن ما يصل إلى "40 فردًا، و17 وحدة من العربات المدرعة والمركبات العسكرية الأوكرانية قد تم تدميرها".وأضاف كوناشينكوف: "كما دمرت صواريخ عالية الدقة 4 مواقع قيادة أوكرانية، ومستودع للذخيرة في منطقة سلافيانسك، والمقر الرئيسي لمنظمة "القطاع الأيمن" في نوفوغرودوفكا".وكشف كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت 6 محطات سكك حديدية، حيث زود الغرب من خلالها أوكرانيا بالأسلحة.وقال كوناشينكوف: "دمرت الأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة 6 محطات سكك حديدية: كراسنوي، وزدولبونوف، وجميرينكا، وبيرديشيف، وكوفيل وكوروستين".وأوضح أنه من خلال هذه النقاط يتم تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية الأجنبية لكتائب القوات الأوكرانية في دونباس.وبين كوناشينكوف أن القوات الجوية - الفضائية الروسية قصفت مستودعين آخرين للوقود للقوات الأوكرانية.ونوه كوناشيكوف إلى أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو حيدت لوحدها 27 منشأة عسكرية.وأضاف كوناشينكوف: "خلال اليوم، تعرضت 27 منشأة عسكرية أوكرانية لصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو".وأردف: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية - الفضائية الروسية 82 منشأة عسكرية في أوكرانيا على مدار اليوم، من بينها 4 مواقع قيادة، و 76 منطقة لتجمع الطواقم العسكرية النشطة والمعدات العسكرية للعدو، بالإضافة إلى مستودعين لتخزين لوقود".وختم: "إجمالاً، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير: 570 طائرة مسيرة و141 طائرة حربية و110 طائرات هليكوبتر و265 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و2554 دبابات ومركبات مصفحة أخرى، و283 راجمة صواريخ، و1096 مدفعية ميدان ومدافع هاون، و2380 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220425/بوتين-الغرب-لن-ينجح-بتقسيم-المجتمع-وتدمير-الدولة-الروسية-1061577245.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: تدمير 6 محطات سكك حديدية تمد القوات الأوكرانية بالأسلحة
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت 6 محطات سكك حديدية.
وتابع كوناشينكوف: "نفذت القوات الصاروخية 15 ضربة أصابت موقعا لمنظومة صواريخ "توشكا أو" الأوكرانية، ومدفعية الميدان، و10 مناطق لتجمع الجنود المشاة والمدرعات".
وأضاف أن ما يصل إلى "40 فردًا، و17 وحدة من العربات المدرعة والمركبات العسكرية الأوكرانية قد تم تدميرها".
وأضاف كوناشينكوف: "كما دمرت صواريخ عالية الدقة 4 مواقع قيادة أوكرانية، ومستودع للذخيرة في منطقة سلافيانسك، والمقر الرئيسي لمنظمة "القطاع الأيمن" في نوفوغرودوفكا".
وكشف كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت 6 محطات سكك حديدية، حيث زود الغرب من خلالها أوكرانيا بالأسلحة.
وقال كوناشينكوف: "دمرت الأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة 6 محطات سكك حديدية: كراسنوي، وزدولبونوف، وجميرينكا، وبيرديشيف، وكوفيل وكوروستين".
وأوضح أنه من خلال هذه النقاط يتم تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية الأجنبية لكتائب القوات الأوكرانية في دونباس.
وبين كوناشينكوف أن القوات الجوية - الفضائية الروسية قصفت مستودعين آخرين للوقود للقوات الأوكرانية.
ونوه كوناشيكوف إلى أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو حيدت لوحدها 27 منشأة عسكرية.
وأضاف كوناشينكوف: "خلال اليوم، تعرضت 27 منشأة عسكرية أوكرانية لصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو".
وأردف: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية - الفضائية الروسية 82 منشأة عسكرية
في أوكرانيا على مدار اليوم، من بينها 4 مواقع قيادة، و 76 منطقة لتجمع الطواقم العسكرية النشطة والمعدات العسكرية للعدو، بالإضافة إلى مستودعين لتخزين لوقود".
وختم: "إجمالاً، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير: 570 طائرة مسيرة و141 طائرة حربية و110 طائرات هليكوبتر و265 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و2554 دبابات ومركبات مصفحة أخرى، و283 راجمة صواريخ، و1096 مدفعية ميدان ومدافع هاون، و2380 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".