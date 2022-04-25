https://arabic.sputniknews.com/20220425/خبراء-العلاقات-المصرية-الفرنسية-ستتوطد-خلال-فترة-رئاسة-ماكرون-الثانية-1061607707.html

خبراء: العلاقات المصرية الفرنسية ستتوطد خلال فترة رئاسة ماكرون الثانية

خبراء: العلاقات المصرية الفرنسية ستتوطد خلال فترة رئاسة ماكرون الثانية

مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مساء أمس الأحد، والتي فاز بها الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، بفترة رئاسة ثانية لمدة خمس سنوات، برز تساؤل عن شكل... 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T16:42+0000

2022-04-25T16:42+0000

2022-04-25T16:42+0000

الرئيس عبدالفتاح السيسي

إيمانويل ماكرون

مصر

أخبار فرنسا

العالم العربي

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وخلال الخمس سنوات الأولى، لحكم ماكرون، بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو خمسة مليارات دولار، كما عقدت مصر مع فرنسا عدة صفقات عسكرية ضخمة، حصلت بموجبها مصر على طائرات رافال الفرنسية، كما توافقت مواقف البلدين في العديد من القضايا، أبرزها التوترات في شرق المتوسط، والأزمة الليبية وغيرها.وفي حديث مع "سبوتنيك" يرى رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور أحمد قنديل، أن "تولي ماكرون لفترة رئاسة ثانية يساعد على توطيد العلاقات المصرية الفرنسية في المستقبل".ويقول إن "هذا على خلاف منافسة ماكرون، ماريان لوبان، التي كانت لها توجهات يمكن أن تؤثر على العلاقات المصرية الفرنسية التي توطدت خلال رئاسة ماكرون الأولى".وحول احتمالات أن تؤثر سياسية مصر من الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تختلف عن مواقف واشنطن وأوروبا، يقول قنديل: "لا أعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد تقليلا بالعلاقات المصرية الروسية بناء على رغبة فرنسا أو أوروبا بشكل عام، خلال هذه الأزمة [الروسية – الأوكرانية]".ويضيف: "مصر اعتمدت على سياسية متوازنة، وفرنسا متفهمة للموقف المصري في هذه الأزمة. مصر تربطها علاقات قوية بروسيا، ولن تقيم مصر علاقاتها بروسيا على أساس الرؤية الفرنسية، فكل دولة لها مصالحها، ولها أولوياتها التي يجب أن تحافظ عليها وأعتقد أن هناك احتراماً متبادلاً بين مصر وفرنسا في هذا الأمر".ولفت قنديل إلى أنه "يمكن أن يكون هناك لمصر وفرنسا دور في الفترة المقبلة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة خاصة فيما يتعلق بالغاز، للمساهمة في حل أزمة الطاقة في أوروبا، خاصة إذا قطعت روسيا إمدادات الطاقة عن أوروبا، أعتقد أن هذا سيكون جانباً هاماً في العلاقات المصرية الفرنسية، والأوروبية بشكل عام".في السياق ذاته، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، إن "الحكومة المصرية تمتعت بعلاقات متميزة مع فرنسا لفترة طويلة، خاصة خلال فترة رئاسة إيمانويل ماكرون الأولى، وتمثل ذلك في زيادة مبيعات السلاح الفرنسي إلى مصر، ودفع فرنسا للتنمية الاقتصادية في مصر في مجالات متعددة".وأضاف السيد: "من ناحية أخرى، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يذكر للرئيس ماكرون أنه اتخذ موقفا معتدلا من قضية حقوق الإنسان في مصر، فبالرغم من إشارته إلى أهمية احترام حقوق الإنسان، إلا أن ملف حقوق الإنسان لم يكن عائقاً أمام تطور علاقات البلدين"، مؤكداً: "لذلك أتصور أن التعاون سيستمر بينهما خلال الرئاسة الثانية لماكرون، وخصوصاً في وقت لم تنجح فيه الحكومة المصرية في إذابة الجليد مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على عكس العلاقات في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب".ويؤكد: "أعتقد أن فرنسا تتفهم هذا الموقف، والرئيس الفرنسي نفسه حاول أن يبقي الأبواب مفتوحة مع الرئيس الروسي والاتحاد الروسي، أعتقد أن فرنسا تتفهم هذا الموقف ولن يكون عائقاً أمام تطور العلاقات بين البلدين".يذكر أنه خلال فترة رئاسة ماكرون الأولى، أجرى زيارتين رسميتين إلى مصر، في عام 2016، وعام 2019، كما شارك كضيف شرف في حفل تدشين أعمال توسعة قناة السويس في أغسطس/ آب 2015، كذلك زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العاصمة باريس في 2017، وعام 2021.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيمانويل ماكرون, مصر, أخبار فرنسا , العالم العربي