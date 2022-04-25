https://arabic.sputniknews.com/20220425/غارديان-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-تسبب-ارتفاع-الآجارات-في-بريطانيا-1061602980.html
غارديان: العقوبات المفروضة على روسيا تسبب ارتفاع الآجارات في بريطانيا
غارديان: العقوبات المفروضة على روسيا تسبب ارتفاع الآجارات في بريطانيا
أثار تقرير إعلامي بريطاني إلى وجود حالة من الشكوى الجماعية بين سكان البلاد بسبب ارتفاع أسعار الآجارات التي تأثرت بفرض العقوبات على روسيا. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T14:41+0000
2022-04-25T14:41+0000
2022-04-25T14:41+0000
العالم
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وبحسب تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، فقد تسببت العقوبات بحالة من ارتفاع آجارات العقارات في بريطانيا.قالت مارجريت بيري، المقيمة في لندن، للصحيفة إن مالك العقار حذرها مؤخرا من رفع الآجار من 675 جنيها إسترلينيا إلى 825 جنيهًا إسترلينيا. حاولت الفتاة التفاوض على مبلغ مقبول أكثر. قائلة: "كتبت بصراحة أنني لا أستطيع دفع هذا المبلغ، لكنه رد بأنه سيطردني".كتبت الصحيفة أنه قبل أسبوع، اكتشف فيليب كيوديل، الذي يعيش جنوب شرقي لندن، زيادة بنسبة 25 في المائة في الآجار، وسيتعين عليه البحث عن منزل جديد. وقال "يبدو أن المالك يمكنه تحصيل أي ثمن يريده وعلينا أن ندفعه".بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على روسيا. فأثرت الإجراءات التقييدية بشكل رئيسي على القطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا. كما وتعالت الدعوات للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية أكثر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
غارديان: العقوبات المفروضة على روسيا تسبب ارتفاع الآجارات في بريطانيا
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أثار تقرير إعلامي بريطاني إلى وجود حالة من الشكوى الجماعية بين سكان البلاد بسبب ارتفاع أسعار الآجارات التي تأثرت بفرض العقوبات على روسيا.
وبحسب تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، فقد تسببت العقوبات بحالة من ارتفاع آجارات العقارات
في بريطانيا.
قالت مارجريت بيري، المقيمة في لندن، للصحيفة إن مالك العقار حذرها مؤخرا من رفع الآجار من 675 جنيها إسترلينيا إلى 825 جنيهًا إسترلينيا. حاولت الفتاة التفاوض على مبلغ مقبول أكثر. قائلة: "كتبت بصراحة أنني لا أستطيع دفع هذا المبلغ، لكنه رد بأنه سيطردني".
كتبت الصحيفة أنه قبل أسبوع، اكتشف فيليب كيوديل، الذي يعيش جنوب شرقي لندن، زيادة بنسبة 25 في المائة في الآجار، وسيتعين عليه البحث عن منزل جديد. وقال "يبدو أن المالك يمكنه تحصيل أي ثمن يريده وعلينا أن ندفعه".
وقالت آني كولوم، عضو نقابة مستأجري أكورن، إن الملاك يضطرون إلى رفع الآجارات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والكهرباء والوقود.
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على روسيا. فأثرت الإجراءات التقييدية بشكل رئيسي على القطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا. كما وتعالت الدعوات للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية أكثر.