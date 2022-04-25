https://arabic.sputniknews.com/20220425/مجلس-الفيدرالية-الروسي-واشنطن-استثمرت-أكثر-من-4-مليارات-دولار-بمشروع-معاداة-روسيا-في-أوكرانيا-1061584649.html
مجلس الفيدرالية الروسي: واشنطن استثمرت أكثر من 4 مليارات دولار بمشروع "معاداة روسيا" في أوكرانيا
مجلس الفيدرالية الروسي: واشنطن استثمرت أكثر من 4 مليارات دولار بمشروع "معاداة روسيا" في أوكرانيا
أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، أن واشنطن استثمرت أكثر من 4 مليارات دولار في تحويل أوكرانيا إلى "معادية لروسيا" قبل... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T13:57+0000
2022-04-25T13:57+0000
2022-04-25T13:57+0000
روسيا
المساعدات العسكرية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال كليموف خلال اجتماع للجنة، اليوم الاثنين: "لم يخف الأمريكيون أنفسهم، على سبيل المثال، أنهم استثمروا أكثر من 4 مليارات دولار قبل فترة طويلة من الأحداث الجارية لتحويل أوكرانيا إلى مناهضة لروسيا".في غضون ذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، موافقتها على بيع ذخائر إلى أوكرانيا بقيمة تصل إلى 165 مليون دولار.هذا وأجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وأعلنا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.وذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن بلينكن و أوستن زارا كييف، وأعلنا عن عودة الدبلوماسيين الأمريكيين تدريجيا إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.وحسب الوكالة، أعلن الوزيران عن حزمة إضافية من المساعدات العسكرية المباشرة وغير المباشرة إلى أوكرانيا بقيمة 700 مليون دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/موسكو-تطالب-واشنطن-بوقف-إمداد-أوكرانيا-بالأسلحة-1061573378.html
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روسيا, المساعدات العسكرية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
مجلس الفيدرالية الروسي: واشنطن استثمرت أكثر من 4 مليارات دولار بمشروع "معاداة روسيا" في أوكرانيا
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أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، أن واشنطن استثمرت أكثر من 4 مليارات دولار في تحويل أوكرانيا إلى "معادية لروسيا" قبل الأحداث الحالية بوقت طويل.
وقال كليموف خلال اجتماع للجنة، اليوم الاثنين: "لم يخف الأمريكيون أنفسهم، على سبيل المثال، أنهم استثمروا أكثر من 4 مليارات دولار قبل فترة طويلة من الأحداث الجارية لتحويل أوكرانيا إلى مناهضة لروسيا".
وأشار إلى أن تطور جائحة الـ"روسوفوبيا" (رهاب روسيا) "قد سهلتها الفضائح المصطنعة من قبل أجهزة استخبارات لبلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا وبلغاريا وجمهورية التشيك، والتي تم الترويج لها من عام 2005 على الأقل وحتى الوقت الحاضر".
في غضون ذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، موافقتها على بيع ذخائر إلى أوكرانيا بقيمة تصل إلى 165 مليون دولار.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن "وزارة الخارجية اتخذت قرارا بالموافقة على بيع ذخيرة غير قياسية بتكلفة تقديرية تبلغ 165 مليون دولار لحكومة أوكرانيا".
هذا وأجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وأعلنا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.
وذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن بلينكن و أوستن زارا كييف، وأعلنا عن عودة الدبلوماسيين الأمريكيين تدريجيا إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.
وحسب الوكالة، أعلن الوزيران عن حزمة إضافية من المساعدات العسكرية المباشرة وغير المباشرة إلى أوكرانيا بقيمة 700 مليون دولار.