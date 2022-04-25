https://arabic.sputniknews.com/20220425/مقتل-قيادي-بجماعة-بوكو-حرام-في-كمين-نصبه-مقاتلو-داعش-شمالي-نيجيريا-1061577586.html
مقتل قيادي بجماعة "بوكو حرام" في كمين نصبه مقاتلو "داعش" شمالي نيجيريا
مقتل قيادي بجماعة "بوكو حرام" في كمين نصبه مقاتلو "داعش" شمالي نيجيريا
قُتل قيادي في جماعة "بوكو حرام" المتشددة خلال كمين نصبه مقاتلو تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، والتابع لما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية في ولاية غرب... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T11:10+0000
2022-04-25T11:10+0000
2022-04-25T11:10+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وأعلن موقع "بوليتيكس نيجيريا"، اليوم الاثنين، مقتل قيادي بارز في جماعة "بوكو حرام" المتشددة يدعى محمد ريجال خلال كمين نصب أمس الأحد، عندما كان يتوجه مع أفراد الجماعة لنهب المواد الغذائية.وأضاف أن مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية في ولاية غرب أفريقيا" (جماعة منشقة عن بوكو حرام)، هم من أعدّوا الكمين في توكومبار في غابة سامبيسا في ولاية بورنو، شمالي البلاد.قُتل يوم الجمعة الماضي، ما لا يقل عن مسلحين اثنين من تنظيم "داعش" في أعقاب تجدد الهجمات المميتة المنسقة ضد الجماعة، من قبل فصيل جماعة أبو بكر شيكاو وبوكو حرام في محور غابة سامبيسا، في اشتباكات خلفت ما لا يقل عن 32 قتيلا من كلا الجانبين.يوم الأربعاء الماضي، قاد زعيم بارز في بوكو حرام، أمبو ميراميري، المعروف أيضا باسم أمير فيير أو أبو علي، أعدادا كبيرة من متمردي بوكو حرام المدججين بالسلاح لغزو مستوطنة تابعة لتنظيم "داعش" حول نغورو سوي.وأدى ذلك إلى انتشار كثيف ومعركة بالأسلحة النارية استمرت لأكثر من ساعتين أسفر عن مقتل نحو 18 من مقاتلي "داعش"، فيما قتل 6 من مقاتلي بوكو حرام على الجانب الآخر.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/مقتل-100-شخص-في-نيجيريا-بانفجار-مصفاة-نفط-غير-شرعية-1061528473.html
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مقتل قيادي بجماعة "بوكو حرام" في كمين نصبه مقاتلو "داعش" شمالي نيجيريا
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قُتل قيادي في جماعة "بوكو حرام" المتشددة خلال كمين نصبه مقاتلو تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، والتابع لما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية في ولاية غرب أفريقيا"، شمالي نيجيريا.
القاهرة- سبوتنيك
. وأعلن موقع "بوليتيكس نيجيريا"، اليوم الاثنين، مقتل قيادي بارز في جماعة "بوكو حرام" المتشددة يدعى محمد ريجال خلال كمين نصب أمس الأحد، عندما كان يتوجه مع أفراد الجماعة لنهب المواد الغذائية.
وأضاف أن مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية في ولاية غرب أفريقيا" (جماعة منشقة عن بوكو حرام)، هم من أعدّوا الكمين في توكومبار في غابة سامبيسا في ولاية بورنو
، شمالي البلاد.
قُتل يوم الجمعة الماضي، ما لا يقل عن مسلحين اثنين من تنظيم "داعش" في أعقاب تجدد الهجمات المميتة المنسقة ضد الجماعة، من قبل فصيل جماعة أبو بكر شيكاو وبوكو حرام في محور غابة سامبيسا، في اشتباكات
خلفت ما لا يقل عن 32 قتيلا من كلا الجانبين.
يوم الأربعاء الماضي، قاد زعيم بارز في بوكو حرام، أمبو ميراميري، المعروف أيضا باسم أمير فيير أو أبو علي، أعدادا كبيرة من متمردي بوكو حرام المدججين بالسلاح لغزو مستوطنة تابعة لتنظيم "داعش" حول نغورو سوي.
وأدى ذلك إلى انتشار كثيف ومعركة بالأسلحة النارية استمرت لأكثر من ساعتين أسفر عن مقتل نحو 18 من مقاتلي "داعش"، فيما قتل 6 من مقاتلي بوكو حرام على الجانب الآخر.