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https://arabic.sputniknews.com/20220425/وكالة-كوريا-الشمالية-تؤجل-عرضها-العسكري-بسبب-الطقس-أو-ظروف-غير-محددة-1061574545.html
وكالة: كوريا الشمالية تؤجل عرضها العسكري بسبب الطقس أو ظروف غير محددة
وكالة: كوريا الشمالية تؤجل عرضها العسكري بسبب الطقس أو ظروف غير محددة
قال مصدر مطلع، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية لم تنظم بعد العرض العسكري الذي كان من المفترض ‏إقامته منتصف ليل أمس الأحد في بيونغ يانغ، لإحياء ذكرى وطنية... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T09:11+0000
2022-04-25T09:11+0000
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وقال بعض المراقبين إن العرض العسكري قد يكون تأخر بسبب الطقس أو ظروف أخرى غير محددة، وسط توقعات بهطول أمطار في عاصمة كوريا الشمالية، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.وتوقع الكثيرون افتتاح العرض العسكري في منتصف ليل الأحد، بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الذي يصادف ذلك اليوم.وأظهرت صور الأقمار الصناعية الاستعدادات الواضحة لكوريا الشمالية، والتي تضم الآلاف من القوات وقطع رئيسية من المعدات العسكرية، لإقامة عرض عسكري في الشارع في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، وهو حدث يستخدم كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الوحدة الداخلية وإبراز وجودها العسكري.واحتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري في 25 نيسان/ أبريل منذ عام 1978، قبل أن تغيّر التاريخ إلى 8 فبراير/ شباط 2018.ومنذ تولي زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، السلطة في البلاد، أجرت بيونغ يانغ عرضين عسكريين في منتصف الليل، هما في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وسبتمبر/ أيلول 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/وكالة-كوريا-الشمالية-تقيم-عرضا-عسكريا-ضخما-مساء-اليوم-لاستعراض-أحدث-أسلحتها-الاستراتيجية-1061541255.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم

وكالة: كوريا الشمالية تؤجل عرضها العسكري بسبب الطقس أو ظروف غير محددة

09:11 GMT 25.04.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورعرض عسكري في بيونغ يانغ
عرض عسكري في بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
عرض عسكري في بيونغ يانغ
© Sputnik . Iliya Pitalev
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قال مصدر مطلع، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية لم تنظم بعد العرض العسكري الذي كان من المفترض ‏إقامته منتصف ليل أمس الأحد في بيونغ يانغ، لإحياء ذكرى وطنية رئيسية خلال الأسبوع الحالي.‏
وقال بعض المراقبين إن العرض العسكري قد يكون تأخر بسبب الطقس أو ظروف أخرى غير محددة، وسط توقعات بهطول أمطار في عاصمة كوريا الشمالية، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.
وتوقع الكثيرون افتتاح العرض العسكري في منتصف ليل الأحد، بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الذي يصادف ذلك اليوم.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والمسؤولين خلال معرض تطوير الدفاع، في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 12 أكتوبر 2021 . - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
وكالة: كوريا الشمالية تقيم عرضا عسكريا ضخما مساء اليوم لاستعراض أحدث أسلحتها الاستراتيجية
أمس, 08:23 GMT
وأظهرت صور الأقمار الصناعية الاستعدادات الواضحة لكوريا الشمالية، والتي تضم الآلاف من القوات وقطع رئيسية من المعدات العسكرية، لإقامة عرض عسكري في الشارع في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، وهو حدث يستخدم كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الوحدة الداخلية وإبراز وجودها العسكري.
واحتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري في 25 نيسان/ أبريل منذ عام 1978، قبل أن تغيّر التاريخ إلى 8 فبراير/ شباط 2018.
ومنذ تولي زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، السلطة في البلاد، أجرت بيونغ يانغ عرضين عسكريين في منتصف الليل، هما في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وسبتمبر/ أيلول 2021.
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:30 GMT
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