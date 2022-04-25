https://arabic.sputniknews.com/20220425/-حفتر-يهنئ-ماكرون-على-فوزه-بفترة-رئاسية-ثانية-ويشكر-فرنسا-على-دعمها-ليبيا-في-مكافحة-الإرهاب-1061582879.html
حفتر يهنئ ماكرون على فوزه بفترة رئاسية ثانية ويشكر فرنسا على دعمها ليبيا في مكافحة الإرهاب
حفتر يهنئ ماكرون على فوزه بفترة رئاسية ثانية ويشكر فرنسا على دعمها ليبيا في مكافحة الإرهاب
هنأ قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوزه بولاية رئاسية ثانية. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T13:23+0000
2022-04-25T13:23+0000
2022-04-25T13:23+0000
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إيمانويل ماكرون
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وكتب اللواء حفتر في برقية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها: "لقد حققت فرنسا أثناء ولايتكم نجاحا كبيرا ولعبت دورا متميزا في مختلف الأصعدة بفضل نشاطكم وحكمتكم، فكان تجديد الثقة فيكم لولاية رئاسية ثانية من قبل الشعب الفرنسي الصديق".كما تقدم حفتر بشكره للرئيس الفرنسي ماكرون على الدعم الذي قدمته فرنسا لليبيا في مكافحة الإرهاب، متطلعا لمزيد من التعاون بين البلدين في كافة المجالات.وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فقد ربح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.91%، فيما حصلت مارين لوبان على 46.09% بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات.وقال ماكرون في خطاب النصر بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية: أن "السنوات القادمة ستكون تاريخية وسنكتب صفحاتها من أجل الأجيال القادمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220425/ماكرون-يفوز-بالانتخابات-الرئاسية-بـ-5855-مقابل-4145-للوبان-1061569145.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم العربي
حفتر يهنئ ماكرون على فوزه بفترة رئاسية ثانية ويشكر فرنسا على دعمها ليبيا في مكافحة الإرهاب
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هنأ قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوزه بولاية رئاسية ثانية.
وكتب اللواء حفتر في برقية، حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منها: "لقد حققت فرنسا أثناء ولايتكم نجاحا كبيرا ولعبت دورا متميزا في مختلف الأصعدة بفضل نشاطكم وحكمتكم، فكان تجديد الثقة فيكم لولاية رئاسية ثانية من قبل الشعب الفرنسي الصديق".
كما تقدم حفتر بشكره للرئيس الفرنسي ماكرون على الدعم الذي قدمته فرنسا لليبيا في مكافحة الإرهاب، متطلعا لمزيد من التعاون بين البلدين في كافة المجالات.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فقد ربح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.91%، فيما حصلت مارين لوبان على 46.09% بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات.
وقال ماكرون في خطاب النصر بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية: أن "السنوات القادمة ستكون تاريخية وسنكتب صفحاتها من أجل الأجيال القادمة".