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https://arabic.sputniknews.com/20220425/-حفتر-يهنئ-ماكرون-على-فوزه-بفترة-رئاسية-ثانية-ويشكر-فرنسا-على-دعمها-ليبيا-في-مكافحة-الإرهاب-1061582879.html
حفتر يهنئ ماكرون على فوزه بفترة رئاسية ثانية ويشكر فرنسا على دعمها ليبيا في مكافحة الإرهاب
حفتر يهنئ ماكرون على فوزه بفترة رئاسية ثانية ويشكر فرنسا على دعمها ليبيا في مكافحة الإرهاب
هنأ قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوزه بولاية رئاسية ‏ثانية.‏ 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T13:23+0000
2022-04-25T13:23+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
العالم العربي
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وكتب اللواء حفتر في برقية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها: "لقد حققت فرنسا أثناء ولايتكم نجاحا كبيرا ولعبت دورا متميزا في مختلف الأصعدة بفضل نشاطكم وحكمتكم، فكان تجديد الثقة فيكم لولاية رئاسية ثانية من قبل الشعب الفرنسي الصديق".كما تقدم حفتر بشكره للرئيس الفرنسي ماكرون على الدعم الذي قدمته فرنسا لليبيا في مكافحة الإرهاب، متطلعا لمزيد من التعاون بين البلدين في كافة المجالات.وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فقد ربح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.91%، فيما حصلت مارين لوبان على 46.09% بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات.وقال ماكرون في خطاب النصر بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية: أن "السنوات القادمة ستكون تاريخية وسنكتب صفحاتها من أجل الأجيال القادمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220425/ماكرون-يفوز-بالانتخابات-الرئاسية-بـ-5855-مقابل-4145-للوبان-1061569145.html
أخبار فرنسا
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الأخبار
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم العربي

حفتر يهنئ ماكرون على فوزه بفترة رئاسية ثانية ويشكر فرنسا على دعمها ليبيا في مكافحة الإرهاب

13:23 GMT 25.04.2022
© AP Photo / Thanassis Stavrakisالقائد العام "للجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر في أثينا، اليونان 17 يناير 2020
القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر في أثينا، اليونان 17 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
القائد العام "للجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر في أثينا، اليونان 17 يناير 2020
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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هنأ قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوزه بولاية رئاسية ‏ثانية.‏
وكتب اللواء حفتر في برقية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها: "لقد حققت فرنسا أثناء ولايتكم نجاحا كبيرا ولعبت دورا متميزا في مختلف الأصعدة بفضل نشاطكم وحكمتكم، فكان تجديد الثقة فيكم لولاية رئاسية ثانية من قبل الشعب الفرنسي الصديق".
كما تقدم حفتر بشكره للرئيس الفرنسي ماكرون على الدعم الذي قدمته فرنسا لليبيا في مكافحة الإرهاب، متطلعا لمزيد من التعاون بين البلدين في كافة المجالات.
ماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
ماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان
00:19 GMT
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فقد ربح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.91%، فيما حصلت مارين لوبان على 46.09% بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات.
وقال ماكرون في خطاب النصر بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية: أن "السنوات القادمة ستكون تاريخية وسنكتب صفحاتها من أجل الأجيال القادمة".
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم لـ 61 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:23 GMT
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