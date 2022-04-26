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https://arabic.sputniknews.com/20220426/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تقفز-بعد-معلومات-عن-وقف-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-بولندا-1061641720.html
أسعار الغاز في أوروبا تقفز بعد معلومات عن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا
أسعار الغاز في أوروبا تقفز بعد معلومات عن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا
قفزت أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد إثر معلومات ظهرت بوسائل إعلام حول وقف إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T15:34+0000
2022-04-26T15:34+0000
اقتصاد
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لتصل إلى مستوى 1150 دولارًا لكل 1000 متر مكعب، بنسبة نمو بلغت 12% ، وفقا لبورصة لندن ICE.وبحسب ما نشرته بوابة الأخبار البولندية Onet ، نقلا عن مصادر، أن بولندا أوقفت تلقي الغاز الروسي بموجب عقد "يامال". وأضاف الموقع أن المعلومات المتعلقة بوقف إمدادات الغاز الروسي قد تم تأكيدها لها بشكل غير رسمي من قبل مصادر حكومية.هذا وكان البنك الدولي، قد صرح اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مرتين.وتابع البنك الدولي، أن أسعار الفحم قد ترتفع بنسبة 80 %.ومنذ أيام، أثارت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الكثير من الشكوك بعد تصريحاتها الأخيرة عن مدى تأثير الحظر الأوروبي على واردات الطاقة الروسية على الاقتصاد الروسي .
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اقتصاد

أسعار الغاز في أوروبا تقفز بعد معلومات عن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا

15:34 GMT 26.04.2022
© Sputnik . Egor Eryomovمحطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Egor Eryomov
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قفزت أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد إثر معلومات ظهرت بوسائل إعلام حول وقف إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا.
لتصل إلى مستوى 1150 دولارًا لكل 1000 متر مكعب، بنسبة نمو بلغت 12% ، وفقا لبورصة لندن ICE.
وبحسب ما نشرته بوابة الأخبار البولندية Onet ، نقلا عن مصادر، أن بولندا أوقفت تلقي الغاز الروسي بموجب عقد "يامال".
وأضاف الموقع أن المعلومات المتعلقة بوقف إمدادات الغاز الروسي قد تم تأكيدها لها بشكل غير رسمي من قبل مصادر حكومية.
هذا وكان البنك الدولي، قد صرح اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مرتين.
وتابع البنك الدولي، أن أسعار الفحم قد ترتفع بنسبة 80 %.
ومنذ أيام، أثارت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الكثير من الشكوك بعد تصريحاتها الأخيرة عن مدى تأثير الحظر الأوروبي على واردات الطاقة الروسية على الاقتصاد الروسي .
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