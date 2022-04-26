عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط إحدى طائراته المسيرة في سوريا ويفتح تحقيقا
https://arabic.sputniknews.com/20220426/اكتشاف-3-إصابات-بطفرتين-جديدتين-من-كورونا-بي-إيه-5-في-إسرائيل-1061644037.html
اكتشاف 3 إصابات بطفرتين جديدتين من كورونا "بي إيه 5" في إسرائيل
اكتشاف 3 إصابات بطفرتين جديدتين من كورونا "بي إيه 5" في إسرائيل
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتشخيص 3 إصابات بطفرتين جديدتين من فيروس كورونا في مطار بن غوريون الدولي، تعود لعائدين من الخارج. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T16:54+0000
2022-04-26T16:54+0000
إسرائيل
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1047453327_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_16838bcc3d95165b663be20ac441a43b.jpg
وأكدت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم، أن وزارة الصحة الإسرائيلية كشفت النقاب عن إصابات جديدة بين العائدين من الخارج في مطار بن غوريون في تل أبيب، عن طريق فحوصات PCR وكذلك فحص التسلسل الجيني، وتبين من خلالها اكتشاف حالتين لشخصين يحملان طفرة BA5.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الكشف عن هاتين الحالتين جاء بعد الكشف عن حالة سابقة قبل يومين فقط، تحمل الطفرة الجديدة لفيروس كورونا BA4، وهي سلالة تنتشر بشكل رئيسي في جنوب أفريقيا.يذكر أن إسرائيل أعلنت إلغاء قرار الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، يوم الأربعاء الماضي، على خلفية انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.وأشارت الصحة الإسرائيلية في بيان لها أن القرار يستثنى منه الأماكن التي ترتفع فيها احتمالية الإصابة مثل المستشفيات، ودور رعاية المسنين، والمطارات.يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، اتخذت إسرائيل قرارا بالسماح للسائحين غير الملقحين بدخول البلاد بداية مارس/ آذار دون تلقيح.ولكن أكدت على ضرورة إجراء فحص كورونا "PCR"، قبل الوصول إلى البلاد.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1047453327_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0e52b3f7065397170551421a33bd376f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

اكتشاف 3 إصابات بطفرتين جديدتين من كورونا "بي إيه 5" في إسرائيل

16:54 GMT 26.04.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZجناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد "كورونا" في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020
جناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد كورونا في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
تابعنا عبرTelegram
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتشخيص 3 إصابات بطفرتين جديدتين من فيروس كورونا في مطار بن غوريون الدولي، تعود لعائدين من الخارج.
وأكدت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم، أن وزارة الصحة الإسرائيلية كشفت النقاب عن إصابات جديدة بين العائدين من الخارج في مطار بن غوريون في تل أبيب، عن طريق فحوصات PCR وكذلك فحص التسلسل الجيني، وتبين من خلالها اكتشاف حالتين لشخصين يحملان طفرة BA5.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الكشف عن هاتين الحالتين جاء بعد الكشف عن حالة سابقة قبل يومين فقط، تحمل الطفرة الجديدة لفيروس كورونا BA4، وهي سلالة تنتشر بشكل رئيسي في جنوب أفريقيا.
يذكر أن إسرائيل أعلنت إلغاء قرار الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، يوم الأربعاء الماضي، على خلفية انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.
وأشارت الصحة الإسرائيلية في بيان لها أن القرار يستثنى منه الأماكن التي ترتفع فيها احتمالية الإصابة مثل المستشفيات، ودور رعاية المسنين، والمطارات.
يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، اتخذت إسرائيل قرارا بالسماح للسائحين غير الملقحين بدخول البلاد بداية مارس/ آذار دون تلقيح.
ولكن أكدت على ضرورة إجراء فحص كورونا "PCR"، قبل الوصول إلى البلاد.
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала