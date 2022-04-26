اكتشاف 3 إصابات بطفرتين جديدتين من كورونا "بي إيه 5" في إسرائيل
© AFP 2022 / JACK GUEZجناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد "كورونا" في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020
© AFP 2022 / JACK GUEZ
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتشخيص 3 إصابات بطفرتين جديدتين من فيروس كورونا في مطار بن غوريون الدولي، تعود لعائدين من الخارج.
وأكدت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم، أن وزارة الصحة الإسرائيلية كشفت النقاب عن إصابات جديدة بين العائدين من الخارج في مطار بن غوريون في تل أبيب، عن طريق فحوصات PCR وكذلك فحص التسلسل الجيني، وتبين من خلالها اكتشاف حالتين لشخصين يحملان طفرة BA5.
בפעם השנייה תוך יממה: זן חדש של קורונה התגלה בנתב"ג— חדשות 13 (@newsisrael13) April 26, 2022
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(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/iv6SmkqfiK
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الكشف عن هاتين الحالتين جاء بعد الكشف عن حالة سابقة قبل يومين فقط، تحمل الطفرة الجديدة لفيروس كورونا BA4، وهي سلالة تنتشر بشكل رئيسي في جنوب أفريقيا.
يذكر أن إسرائيل أعلنت إلغاء قرار الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، يوم الأربعاء الماضي، على خلفية انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.
وأشارت الصحة الإسرائيلية في بيان لها أن القرار يستثنى منه الأماكن التي ترتفع فيها احتمالية الإصابة مثل المستشفيات، ودور رعاية المسنين، والمطارات.
يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، اتخذت إسرائيل قرارا بالسماح للسائحين غير الملقحين بدخول البلاد بداية مارس/ آذار دون تلقيح.
ولكن أكدت على ضرورة إجراء فحص كورونا "PCR"، قبل الوصول إلى البلاد.
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