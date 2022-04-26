https://arabic.sputniknews.com/20220426/الجمعية-الإمبراطورية-الأرثوذكسية-الفلسطينية-لن-نعارض-نقل-كنيسة-ألكسندر-إلى-روسيا-1061617781.html

الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية: لن نعارض نقل كنيسة "ألكسندر" إلى روسيا

الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية: لن نعارض نقل كنيسة "ألكسندر" إلى روسيا

أكد مدير الاتصالات لمجلس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية خارج روسيا، نيكولاس أوخوتين، اليوم الثلاثاء، أن الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية، التي... 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T07:33+0000

2022-04-26T07:33+0000

2022-04-26T07:33+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

كنيسة

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وقال أوخوتين لوكالة "سبوتنيك": اُتيحت الفرصة لممثلي الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية، منذ فترة لمناقشة مصير كنيسة القديس ألكسندر نيفسكي مع ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والسلطات الروسية".وأشار أوخوتين إلى أنه في حالة تقديم مثل هذه الضمانات، فإن الجمعية الفلسطينية الإمبراطورية الأرثوذكسية "ستكون قادرة على إقناع حكومة إسرائيل بالسماح لروسيا بتسجيل الكنيسة باسمها".وردا على سؤال حول أهمية هذا المعبد بالنسبة للمؤمنين الأرثوذكس، أشار أوخوتين إلى أن هذه الكنيسة جزء من مجمع يعرف باسم مجمع ألكسندر، هذا المكان غالبا ما يُعتبر النقطة الأولى لبرامج الحج في الأراضي المقدسة، ومن هنا تبدأ الطرق على خطى المسيح.وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسية الروسية، دميتري بيسكوف، في الـ19 من الشهر الجاري، أن الكرملين يتوقع أن يقدم الجانب الإسرائيلي المساعدة اللازمة من أجل ضمان تسليم مجمع القديس ألكسندر إلى روسيا، حيث تصدر هذا الملف جدول أعمال العلاقات الروسية الإسرائيلية لفترة طويلة.ويقع مجمع القديس ألكسندر في القدس بجوار كنيسة القيامة. جرى تسجيل هذا المبنى الذي تم بناؤه في نهاية القرن التاسع عشر، باسم عائلة رومانوف. ثم بعد ثورة 1917، بدأ الخلاف حول الملكية.ويمثل مجمع ألكسندر نيفسكي المنشأة الروسية الوحيدة داخل حدود البلدة القديمة في القدس، والذي تم شراؤه في القرن الـ19، لتسليمه إلى الجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية الإمبراطورية، وفي عام 2015 أعطى رئيس الوزراء الروسي السابق، دميتري مدفيديف، توجيها بتسجيل حقوق ملكية روسيا لمجمع ألكسندر وكنيسة القديس ألكسندر في القدس.

https://arabic.sputniknews.com/20220418/إعلام-بوتين-يدعو-بينيت-في-رسالة-إلى-نقل-ملكية-كنيسة-ألكسندر-نيفسكي-في-القدس-إلى-روسيا-1061326704.html

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