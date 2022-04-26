https://arabic.sputniknews.com/20220426/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سقوط-إحدى-طائراته-المسيرة-في-سوريا-ويفتح-تحقيقا-1061643904.html
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط إحدى طائراته المسيرة في سوريا ويفتح تحقيقا
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط إحدى طائراته المسيرة في سوريا ويفتح تحقيقا
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي السورية، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T16:46+0000
2022-04-26T16:46+0000
2022-04-26T17:00+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال أفيخاي أدرعي في تغريدة على تويتر: "سقطت في وقت سابق اليوم وخلال نشاط روتيني، مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي السورية. لا خشية من تسرب للمعلومات. يتم التحقيق في الحادث".يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن استطلاعاته رصدت مساء أمس مشتبها فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت باستدعاء قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية".وحمل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم أمس الاثنين، الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق صاروخين باتجاه إسرائيل، ما استدعى ردا بقصف منطقة الساحل جنوبي مدينة صور.ونقلت وسائل إعلامية إسرائيلية عن غانتس، قوله: "دولة إسرائيل تطالب الحكومة اللبنانية بتحمل المسؤولية عما يحدث على أراضيها"، مهددا بأنه "إذا استمر الإرهاب والعنف، سنعرف كيفية استخدام القوة اللازمة ضد الأهداف الصحيحة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط إحدى طائراته المسيرة في سوريا ويفتح تحقيقا
16:46 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 17:00 GMT 26.04.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي السورية، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث.
وقال أفيخاي أدرعي في تغريدة على تويتر: "سقطت في وقت سابق اليوم وخلال نشاط روتيني، مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي السورية. لا خشية من تسرب للمعلومات. يتم التحقيق في الحادث".
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن استطلاعاته رصدت مساء أمس مشتبها فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت باستدعاء قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية
".
وحمل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم أمس الاثنين، الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق صاروخين باتجاه إسرائيل،
ما استدعى ردا بقصف منطقة الساحل جنوبي مدينة صور.
ونقلت وسائل إعلامية إسرائيلية عن غانتس، قوله: "دولة إسرائيل تطالب الحكومة اللبنانية بتحمل المسؤولية عما يحدث على أراضيها"، مهددا بأنه "إذا استمر الإرهاب والعنف، سنعرف كيفية استخدام القوة اللازمة ضد الأهداف الصحيحة".