https://arabic.sputniknews.com/20220426/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-سماء-دمشق-1061650418.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق
أفاد مراسل سبوتنيك في سوريا، ليل الثلاثاء الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في أجواء محيط العاصمة دمشق. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T22:00+0000
2022-04-26T22:00+0000
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وكشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ مراسل "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي نفذته طائرات من فوق الأراضي المحتلة.وأكد المصدر لمراسل "سبوتنيك في سوريا، أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت دفقة من صواريخ جو أرض في محاولة للوصول إلى بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق.وأوضح المصدر الأمني أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري، تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي.وأشار المصدر الأمني إلى أن الفرق الفنية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وسيتم إعلان نتائج التحقيقات في وقت لاحق.يأتي ذلك بعد عدوان إسرائيلي على ريف دمشق الغربي، منتصف الشهر الجاري، ليكون بذلك الثالث خلال الشهر الجاري.وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا إن "استمرار إسرائيل في شن هذه الاعتداءات يصل إلى مستوى عدوان ممنهج ونمطي مما يستدعي تدخلا فوريا من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن".
https://arabic.sputniknews.com/20220414/الوكالة-الرسمية-عدوان-جوي-إسرائيلي-يستهدف-بعض-النقاط-في-ريف-دمشق--1061208565.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق
22:00 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 23:07 GMT 26.04.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل سبوتنيك في سوريا، ليل الثلاثاء الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في أجواء محيط العاصمة دمشق.
وكشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ مراسل "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية السورية
تصدت لعدوان إسرائيلي نفذته طائرات من فوق الأراضي المحتلة.
وأكد المصدر لمراسل "سبوتنيك في سوريا، أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت دفقة من صواريخ جو أرض في محاولة للوصول إلى بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق.
وأوضح المصدر الأمني أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري، تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية
في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي.
وأشار المصدر الأمني إلى أن الفرق الفنية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وسيتم إعلان نتائج التحقيقات في وقت لاحق.
يأتي ذلك بعد عدوان إسرائيلي على ريف دمشق الغربي، منتصف الشهر الجاري، ليكون بذلك الثالث خلال الشهر الجاري.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا إن "استمرار إسرائيل في شن هذه الاعتداءات يصل إلى مستوى عدوان ممنهج ونمطي مما يستدعي تدخلا فوريا من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن".