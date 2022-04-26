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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق
أفاد مراسل سبوتنيك في سوريا، ليل الثلاثاء الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في أجواء محيط العاصمة دمشق. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T22:00+0000
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وكشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ مراسل "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي نفذته طائرات من فوق الأراضي المحتلة.وأكد المصدر لمراسل "سبوتنيك في سوريا، أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت دفقة من صواريخ جو أرض في محاولة للوصول إلى بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق.وأوضح المصدر الأمني أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري، تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي.وأشار المصدر الأمني إلى أن الفرق الفنية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وسيتم إعلان نتائج التحقيقات في وقت لاحق.يأتي ذلك بعد عدوان إسرائيلي على ريف دمشق الغربي، منتصف الشهر الجاري، ليكون بذلك الثالث خلال الشهر الجاري.وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا إن "استمرار إسرائيل في شن هذه الاعتداءات يصل إلى مستوى عدوان ممنهج ونمطي مما يستدعي تدخلا فوريا من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن".
https://arabic.sputniknews.com/20220414/الوكالة-الرسمية-عدوان-جوي-إسرائيلي-يستهدف-بعض-النقاط-في-ريف-دمشق--1061208565.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق

22:00 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 23:07 GMT 26.04.2022)
© Sputnik . Ali Hashemالدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق الثلاثاء 26 أبريل 2022
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق الثلاثاء 26 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Ali Hashem
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أفاد مراسل سبوتنيك في سوريا، ليل الثلاثاء الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في أجواء محيط العاصمة دمشق.
وكشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ مراسل "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي نفذته طائرات من فوق الأراضي المحتلة.
وأكد المصدر لمراسل "سبوتنيك في سوريا، أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت دفقة من صواريخ جو أرض في محاولة للوصول إلى بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق.
حي جوبر ريف دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
"سانا": عدوان جوي إسرائيلي يستهدف بعض النقاط في ريف دمشق
14 أبريل, 20:42 GMT
وأوضح المصدر الأمني أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري، تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي.
وأشار المصدر الأمني إلى أن الفرق الفنية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وسيتم إعلان نتائج التحقيقات في وقت لاحق.
يأتي ذلك بعد عدوان إسرائيلي على ريف دمشق الغربي، منتصف الشهر الجاري، ليكون بذلك الثالث خلال الشهر الجاري.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا إن "استمرار إسرائيل في شن هذه الاعتداءات يصل إلى مستوى عدوان ممنهج ونمطي مما يستدعي تدخلا فوريا من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن".
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