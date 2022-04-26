https://arabic.sputniknews.com/20220426/الرئاسة-التركية-أردوغان-أبلغ-بوتين-أن-تركيا-ستواصل-جهودها-بشأن-أوكرانيا-1061628431.html

الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بوتين أن تركيا ستواصل جهودها بشأن أوكرانيا

الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بوتين أن تركيا ستواصل جهودها بشأن أوكرانيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة وقف إطلاق نار مبكر في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أنقرة مستعدة لتقديم... 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T10:46+0000

2022-04-26T10:46+0000

2022-04-26T10:46+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

مكالمة هاتفية

رجب طيب أردوغان

فلاديمير بوتين

أخبار أوكرانيا

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وقال مكتب الرئيس التركي، في بيان: "أشار الرئيس أردوغان إلى أهمية وقف إطلاق النار والممرات الإنسانية الفعالة والإخلاء الآمن، وقال إن تركيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لوقف هذا الاتجاه الذي يضر بالجميع، وإحلال سلام دائم. كما كرر الرئيس أردوغان اقتراحه بمواصلة مسار محادثات إسطنبول، التي تعد عتبة مهمة للغاية في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا على مستوى القادة".واستضافت إسطنبول، الشهر الماضي، محادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.وعُقدت قبل ذلك عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي بيلاروسيا، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدفها يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

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روسيا, مكالمة هاتفية, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا