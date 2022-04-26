https://arabic.sputniknews.com/20220426/الرئاسة-التركية-أردوغان-أبلغ-بوتين-أن-تركيا-ستواصل-جهودها-بشأن-أوكرانيا-1061628431.html
الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بوتين أن تركيا ستواصل جهودها بشأن أوكرانيا
الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بوتين أن تركيا ستواصل جهودها بشأن أوكرانيا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة وقف إطلاق نار مبكر في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أنقرة مستعدة لتقديم... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T10:46+0000
2022-04-26T10:46+0000
2022-04-26T10:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
مكالمة هاتفية
رجب طيب أردوغان
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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وقال مكتب الرئيس التركي، في بيان: "أشار الرئيس أردوغان إلى أهمية وقف إطلاق النار والممرات الإنسانية الفعالة والإخلاء الآمن، وقال إن تركيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لوقف هذا الاتجاه الذي يضر بالجميع، وإحلال سلام دائم. كما كرر الرئيس أردوغان اقتراحه بمواصلة مسار محادثات إسطنبول، التي تعد عتبة مهمة للغاية في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا على مستوى القادة".واستضافت إسطنبول، الشهر الماضي، محادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.وعُقدت قبل ذلك عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي بيلاروسيا، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدفها يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/موسكو-توضح-موضوع-لقاء-وزيري-خارجية-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-1061577907.html
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روسيا, مكالمة هاتفية, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بوتين أن تركيا ستواصل جهودها بشأن أوكرانيا
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة وقف إطلاق نار مبكر في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أنقرة مستعدة لتقديم المساعدة بكل الطرق.
وقال مكتب الرئيس التركي، في بيان: "أشار الرئيس أردوغان إلى أهمية وقف إطلاق النار والممرات الإنسانية الفعالة والإخلاء الآمن، وقال إن تركيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لوقف هذا الاتجاه الذي يضر بالجميع، وإحلال سلام دائم. كما كرر الرئيس أردوغان اقتراحه بمواصلة مسار محادثات إسطنبول، التي تعد عتبة مهمة للغاية في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا على مستوى القادة".
في غضون ذلك، رد بيسكوف على سؤال صحفي حول ما إذا كان بإمكانه تأكيد معلومات وسائل الإعلام التركية حول المحادثة بين بوتين وأردوغان يوم الثلاثاء، قائلا: "يمكنني أن أؤكد حقا، علاوة على ذلك، يمكنني القول أنه قد حدث بالفعل، ويمكنني أن أؤكد أنه، بالفعل، تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا. وسنقدم تقريرًا أكثر تفصيلاً".
واستضافت إسطنبول، الشهر الماضي، محادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.
وعُقدت قبل ذلك عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي بيلاروسيا، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدفها يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.