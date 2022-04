https://arabic.sputniknews.com/20220426/ديزني-ترفض-طلبا-سعوديا-بحذف-مشهد-عن-المثليين-من-أحد-أفلامها-قبل-عرضه-في-المملكة-1061627524.html

"ديزني" ترفض طلبا سعوديا بحذف مشهد عن المثليين من أحد أفلامها قبل عرضه في المملكة

"ديزني" ترفض طلبا سعوديا بحذف مشهد عن المثليين من أحد أفلامها قبل عرضه في المملكة

طلبت سلطات الرقابة السعودية من شركة "ديزني" إزالة "إشارة إلى مجتمع المثليين" من أحدث أفلام "مارفل" لكي تسمح بعرضه في دور السينما في المملكة. 26.04.2022, سبوتنيك عربي

العالم العربي

أخبار السعودية اليوم

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المشرف العام على قسم التصنيف السينمائي في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، نواف السبهان، قوله إن المشهد المطلوب حذفه تبلغ مدته 12 ثانية، حيث تتحدث "أمريكا تشافيز"، البطلة الخارقة المثلية الجنس عن "والدتيها".والفيلم الذي تشترط المملكة حذف هذه الإشارة منه هو "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" والمتوقع أن يبدأ عرضه في الصالات في مطلع مايو/أيار المقبل.ولفت السبهان إلى أن "ديزني"، الشركة الأمريكية العملاقة في مجال الترفيه، ردت حتى الآن على الطلب السعودي بالقول إنها "لا ترغب" بحذف المشهد المُشار إليه.وأكّد المسؤول السعودي أن "ما من سبب لمنع الفيلم. إنّه مجرّد تعديل... حتى الآن هم يرفضون، لكنّنا لم نغلق الباب. سنواصل المحاولة".وهذا ليس أول فيلم لمارفل تطلب سلطات الرقابة في المملكة حذف مشاهد منه.وبحسب صحيفة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية المتخصصة، فإن فيلم "إتيرنلز" الذي يروي قصة زوجين مثليين كان بدوره محور طلبات تعديل تقدمت بها إلى "ديزني" دول خليجية عدة بينها السعودية، لكن "ديزني" رفضت ولم يُعرض الفيلم في النهاية في المملكة.

