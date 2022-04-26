عربي
لافروف: الأسلحة الأجنبية على أراضي أوكرانيا هدفا مشروعا للعملية العسكرية الروسية الخاصة
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/غوتيريش-كلما-أنهينا-الحرب-أسرع-كلما-كان-أفضل-لروسيا-وأوكرانيا-والعالم-أجمع-1061633057.html
غوتيريش: كلما أنهينا الحرب أسرع كلما كان أفضل لروسيا وأوكرانيا والعالم أجمع
غوتيريش: كلما أنهينا الحرب أسرع كلما كان أفضل لروسيا وأوكرانيا والعالم أجمع
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه "كلما أنهينا الحرب أسرع كلما كان... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T12:03+0000
2022-04-26T12:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104298/03/1042980350_0:0:2766:1557_1920x0_80_0_0_5688a72fe763940885e5a6e3ed78ee68.jpg
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف عقب محادثات جمعت الطرفين: "اقترحت وضع مجموعة اتصال تجمع بين ممثلين أممين وأوكرانيا وروسيا للنظر في الممرات الإنسانية".وعبر غوتيريش عن "قلقه البالغ" حول حقوق الإنسان، حيث قال "يعتريني قلق إزاء حقوق الإنسان واحتمال وقوع جرائم حرب، ويتطلب ذلك تحقيقا مستقلا".وبين الأمين العام للأمم المتحدة أن "هناك حاجة لفتح مسارات وممرات إنسانية فعالة بشكل حقيقي وتحترم تمرير المساعدات للمدنيين".وأشار غوتيريش إلى أنه اقترح على الجانب الروسي " وضع مجموعة اتصال تجمع بين ممثلين أمميين وأوكرانيا وروسيا للنظر في هذه الممرات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104298/03/1042980350_124:0:2616:1869_1920x0_80_0_0_35d5210ccc04a5e24b6dedc7af754198.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

غوتيريش: كلما أنهينا الحرب أسرع كلما كان أفضل لروسيا وأوكرانيا والعالم أجمع

12:03 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 12:34 GMT 26.04.2022)
© Sputnik . Сергей Пятаков / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Сергей Пятаков
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه "كلما أنهينا الحرب أسرع كلما كان أفضل لروسيا وأوكرانيا والعالم أجمع".
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف عقب محادثات جمعت الطرفين: "اقترحت وضع مجموعة اتصال تجمع بين ممثلين أممين وأوكرانيا وروسيا للنظر في الممرات الإنسانية".
وعبر غوتيريش عن "قلقه البالغ" حول حقوق الإنسان، حيث قال "يعتريني قلق إزاء حقوق الإنسان واحتمال وقوع جرائم حرب، ويتطلب ذلك تحقيقا مستقلا".
وبين الأمين العام للأمم المتحدة أن "هناك حاجة لفتح مسارات وممرات إنسانية فعالة بشكل حقيقي وتحترم تمرير المساعدات للمدنيين".
وأشار غوتيريش إلى أنه اقترح على الجانب الروسي " وضع مجموعة اتصال تجمع بين ممثلين أمميين وأوكرانيا وروسيا للنظر في هذه الممرات".

"هناك صدامات في كل أنحاء العالم بينها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وهذا يؤذي المئات من الأشخاص في العالم، بجانب تداعيات كورونا".

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала