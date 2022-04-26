https://arabic.sputniknews.com/20220426/غوتيريش-كلما-أنهينا-الحرب-أسرع-كلما-كان-أفضل-لروسيا-وأوكرانيا-والعالم-أجمع-1061633057.html
غوتيريش: كلما أنهينا الحرب أسرع كلما كان أفضل لروسيا وأوكرانيا والعالم أجمع
غوتيريش: كلما أنهينا الحرب أسرع كلما كان أفضل لروسيا وأوكرانيا والعالم أجمع
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه "كلما أنهينا الحرب أسرع كلما كان... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T12:03+0000
2022-04-26T12:03+0000
2022-04-26T12:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104298/03/1042980350_0:0:2766:1557_1920x0_80_0_0_5688a72fe763940885e5a6e3ed78ee68.jpg
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف عقب محادثات جمعت الطرفين: "اقترحت وضع مجموعة اتصال تجمع بين ممثلين أممين وأوكرانيا وروسيا للنظر في الممرات الإنسانية".وعبر غوتيريش عن "قلقه البالغ" حول حقوق الإنسان، حيث قال "يعتريني قلق إزاء حقوق الإنسان واحتمال وقوع جرائم حرب، ويتطلب ذلك تحقيقا مستقلا".وبين الأمين العام للأمم المتحدة أن "هناك حاجة لفتح مسارات وممرات إنسانية فعالة بشكل حقيقي وتحترم تمرير المساعدات للمدنيين".وأشار غوتيريش إلى أنه اقترح على الجانب الروسي " وضع مجموعة اتصال تجمع بين ممثلين أمميين وأوكرانيا وروسيا للنظر في هذه الممرات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104298/03/1042980350_124:0:2616:1869_1920x0_80_0_0_35d5210ccc04a5e24b6dedc7af754198.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
غوتيريش: كلما أنهينا الحرب أسرع كلما كان أفضل لروسيا وأوكرانيا والعالم أجمع
12:03 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 12:34 GMT 26.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه "كلما أنهينا الحرب أسرع كلما كان أفضل لروسيا وأوكرانيا والعالم أجمع".
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف عقب محادثات جمعت الطرفين: "اقترحت وضع مجموعة اتصال تجمع بين ممثلين أممين وأوكرانيا وروسيا للنظر في الممرات الإنسانية".
وعبر غوتيريش عن "قلقه البالغ" حول حقوق الإنسان، حيث قال "يعتريني قلق إزاء حقوق الإنسان واحتمال وقوع جرائم حرب، ويتطلب ذلك تحقيقا مستقلا".
وبين الأمين العام للأمم المتحدة أن "هناك حاجة لفتح مسارات وممرات إنسانية فعالة بشكل حقيقي وتحترم تمرير المساعدات للمدنيين".
وأشار غوتيريش إلى أنه اقترح على الجانب الروسي " وضع مجموعة اتصال تجمع بين ممثلين أمميين وأوكرانيا وروسيا للنظر في هذه الممرات".
"هناك صدامات في كل أنحاء العالم بينها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وهذا يؤذي المئات من الأشخاص في العالم، بجانب تداعيات كورونا".
أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة