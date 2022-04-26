https://arabic.sputniknews.com/20220426/لافروف-من-المبكر-الحديث-عن-وسطاء-في-مفاوضات-مع-كييف-1061633250.html
لافروف: الأسلحة الأجنبية على أراضي أوكرانيا هدفا مشروعا للعملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: الأسلحة الأجنبية على أراضي أوكرانيا هدفا مشروعا للعملية العسكرية الروسية الخاصة
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه من المبكر الحديث عن الوسطاء في مفاوضات مع... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T12:11+0000
2022-04-26T12:11+0000
2022-04-26T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وأكد لافروف بعد اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة في موسكو، على أن روسيا لن تخسر حق النقض في مجلس الأمن.وتابع لافروف معلقا على مشروع قرار قدم مؤخرا حول هذا الموضوع: "أما بالنسبة للقرار الذي تم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهو - وهذا مذكور بوضوح - ليس ذا صلة ولن يؤثر بأي شكل من الأشكال على المفاوضات التي استمرت لسنوات عديدة بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. قال الوزير.وشدد لافروف على أنه "بمجرد ظهور أسلحة أجنبية على أراضي أوكرانيا، تصبح هذه (الأسلحة الأجنبية) هدفا مشروعا لعمليتنا العسكرية الخاصة".
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روسيا, العالم
لافروف: الأسلحة الأجنبية على أراضي أوكرانيا هدفا مشروعا للعملية العسكرية الروسية الخاصة
12:11 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 12:32 GMT 26.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه من المبكر الحديث عن الوسطاء في مفاوضات مع كييف.
وأكد لافروف بعد اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة في موسكو، على أن روسيا لن تخسر حق النقض في مجلس الأمن.
"حق النقض لن يذهب إلى أي مكان، أستطيع أن أؤكد هذا بمسؤولية. حق النقض إحدى ركائز الأمم المتحدة وبدونه ستفشل المنظمة".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وتابع لافروف معلقا على مشروع قرار قدم مؤخرا حول هذا الموضوع: "أما بالنسبة للقرار الذي تم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهو - وهذا مذكور بوضوح - ليس ذا صلة ولن يؤثر بأي شكل من الأشكال على المفاوضات التي استمرت لسنوات عديدة بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. قال الوزير.
وشدد لافروف على أنه "بمجرد ظهور أسلحة أجنبية على أراضي أوكرانيا، تصبح هذه (الأسلحة الأجنبية) هدفا مشروعا لعمليتنا العسكرية الخاصة".